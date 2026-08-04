Los piropos de Masad Altamimi hacia la conductora Andrea Legarreta comenzaron desde antes de que el influencer y creador de contenido originario de Arabia Saudita entrara a "La casa de los famosos México", y ahora que el reality ya comenzó, los halagos hacia la conductora continúan.

Cuando fue la revelación de Masad como habitante del reality en esta cuarta temporada, Legarreta se sonrojó cuando Masad, en pleno programa en vivo dijo, mientras la tomaba de la mano, que le gustaba "esa chica" y que tenía toda su información.

Legarreta se sonrió y cuando Madad le preguntó si estaba soltera, ella respondió que no, que estaba "ocupada", pues desde hace varios meses mantiene una relación con el coach y conductor Luis Carlos Origel, casi 20 años menor que ella.

Después, en un En Vivo, Altamimi mencionó que le había impresionado Andrea por hermosa, y aunque se le dificultó decir el apellido Legarreta, dejó claro que le había fascinado y que había sido muy amable con él.

Masad Altamimi tiene 36 años. mientras que Andrea Legarreta recién cumplió 55, celebración que tuvo con su novio Luis Carlos, quien ha confesado que está muy enamorado de la conductora.

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Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel comparten en redes momentos de su relación.

Masad Altamimi no quita el dedo del renglón pero Legarreta responde

Dentro de "La casa de los famosos México", Masad Altamimi le dijo a Cynthia Klitbo que Andrea de verdad le gustaba, lamentó que estuviera "ocupada" con novio, pero se apuntó para que lo llame si llega a terminar su relación.

"Me gusta esta chica de verdad", expresó; agregó que le "la quiere mucho" y que es una mujer inteligente.

Andrea fue cuestionada sobre esta insistencia de Masad por ella dentro de la casa, a lo que la conductora reaccionó incrédula, dijo que obvio no puede estar enamorado porque no la conoce, y más bien piensa que puede tratarse de una estrategia.

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"¡Cuál enamorado!, uno no se enamora si no conoce a la gente, en realidad es muy lindo, yo creo que hasta ha de ser una estrategia o algo para decir cosas, no tengo la menor ni idea", dijo en entrevista con Edén Dorantes.

Andrea Legarreta y su novio Luis Carlos Origel, juntos en el partido de México-Chequia. Instagram andrealegarreta

Andrea insistió en que no sabe por qué dice Masad esas cosas sobre ella, pero lo agrade.

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"Qué lindo lo que dice y ya, fin".

Considera que lo que dijo de ella es para dar polémica, lo agradece mucho y considera muy amable sus comentarios.

"Que alguien diga cosas lindas de ti siempre se agradece".

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Reiteró que posiblemente los dichos de Altamimi son parte de una estrategia pero sea lo que sea reconoce que cuando alguien hable bien de ti, es lindo y se agradece.

"Está siendo amable, está siendo lindo; no me puede amar si no me conoce, pero lo agradezco", dijo un tanto sonrojada.

Se sabe que Masad Altamimi se mudó formalmente a México a finales de 2023. Inicialmente llegó por motivos amorosos, pero consolidó su estancia por oportunidades de negocio y su carrera digital.

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