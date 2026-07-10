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Andrea Legarreta está por cumplir 55 años, y en el programa "Hoy" la celebraron de manera adelantada, la sorprendieron con la presencia de sus hijas Mía y Nina, la de su padre, y una romántica sorpresa, la de su novio, el también conductor Luis Carlos Origel.
La conductora recibió felicitaciones de sus compañeros de programa, entre ellos la de Galilea Montijo, quien compartió una foto de ambas haciendo muecas y unas cariñosas palabras:
"Que Dios te regale sólo felicidad, te la mereces. Te amo".
Es la primera vez que Luis Carlos Origel, el novio de Legarreta, la felicita públicamente, después de que por más de 20 años lo hizo Erik Rubín, con quien Andrea mantiene una muy buena relación.
Incluso, Andrea y Erik conviven junto a sus hijas con sus respectivas parejas, situación que en redes ha dividido opiniones.
Uno de los momentos más bonitos para Andrea fue cuando su novio Luis Carlos entró al foro con un ramo de flores, la felicitó y la abrazó frente al resto del elenco del programa, quienes aplaudieron el momento de la feliz pareja.
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La conductora y el coach de fitness, sobrino del periodista de espectáculos Juan José "Pepillo" Origel, mantienen una relación desde hace varios meses, el romance se oficializó públicamente en enero de 2026.
Los 20 años de diferencia entre ellos le pesaron a Andrea en un inicio, cuando aún no eran pareja pero empezó a surgir una atracción entre ellos después de varios años de amistad.
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Legarreta ha dicho en diversas ocasiones que se encuentra feliz e ilusionada de esta nueva etapa junto a Luis Carlos, quien se lleva muy bien con sus hijas y también con si exesposo Erik Rubín.
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