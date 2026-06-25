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Andrea Legarreta se lanzó al Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), para disfrutar el partido entre México y República Checa en el Mundial 2026, y lo hizo acompañada de su novio Luis Carlos Origel, así como de sus hijas Mía y Nina, y también de su ex, el cantante Erik Rubín.
La conductora de "Hoy" compartió momentos junto a su pareja y sus hijas, quienes también postearon videos y fotos previos al encuentro, donde aparece su padre, el músico y exTimbiriche, quien asistió acompañado de su novia Geraldine Zárate, quien no es parte del medio artístico, sino del mundo restaurantero.
Andrea y Erik estuvieron casados 22 años, tras anunciar su separación y dejar pasar tres años, hicieron públicas sus nuevas relaciones sentimentales, y los cuatro suelen reunirse en fechas especiales como en esta ocasión, en la que Mía y Nina, hijas de Andrea y Erik, también asistieron.
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Legarreta ha dicho en varias ocasiones que aunque algunas personas critican que los cuatro acudan juntos a eventos o reuniones, eso seguirá ocurriendo, pues asegura que siguen siendo una familia y así funcionan bien.
Andrea Legarreta y Erik Rubín se separaron porque su relación de pareja se transformó y se diluyó con el paso de los años, ambos coinciden en que la relación se volvió principalmente una rutina y una costumbre. Ambos han dicho que el truene no se debió a infidelidades, pleitos, violencia ni "mala onda", por el contrario, fue "desde el amor".
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