Andrea Legarreta está vive emociones encontradas después de que si hija menor, Nina, les confirmara que fue aceptada en una importante universidad de Arte en Londres, en la que se hizo varias pruebas y finalmente fue elegida, por lo que alista maletas para prepararse lejos México.

La conductora de "Hoy", muy cercana a sus dos hijas, confesó que se siente feliz y emocionada por lo maravilloso que le depara el destino a su hija Nina, sin embargo también siente tristeza de que tendrá que irse a vivir lejos de ella.

Legarreta tiene dos hijas, Mía y Nina, fruto de su relación con el cantante Erik Rubín; Mía está enfocada en su carrera musical, mientras que Nina ya ha dado sus primeros pasos en la actuación, sin embargo busca prepararse, por lo que se dio a la tarea de buscar una de las instituciones con más prestigio en las artes.

"Y entonces aceptan 5 mil solicitudes, solo las aceptan 5 mil del mundo, mandan más, aceptan 5 mil. Después de esas 5 mil van haciendo recorte, recorte, recorte, haces un monólogo clásico de Shakespeare, un monólogo en inglés, haces luego un monólogo actual también en inglés, obviamente".

Nina resalta el empoderamiento aprendido de sus padres. Foto: Berenice Fregoso | El universal

Andrea explicó que una de las partes finales del proceso fue pasar todo un día en las instalaciones.

"Y después pues la última fue cuando viajaron Eric y las niñas a Londres, que era un día en el colegio... estuvo allí pues un día completo conociendo maestros, esto, la preparación y quedaban 30 (lugares) y de ese hicieron el último recorte. Y hace unos días le dieron la noticia de que se quedó", explicó a Junket Entretenimiento.

Legarreta confesó que ha llorado mucho estos días por la emoción pero también por las preocupaciones; felicitó a su hija por haberlo logrado sin que tuviera que ver que es hija de dos famosos.

"¡Ay, no. He llorado. Hemos llorado tanto porque claro, porque es la alegría, pero también los temores, pero también la ilusión. Y como le dije, ¿ves amor? O sea, hay cosas, la gente a veces como que te dice cosas feas porque eres hija de un famoso, pero perdónenme, hay cosas que no te ganas por ser hijo de..."

Andrea confesó que se sentía muy orgullosa de sus dos hijas, y de lo que Nina, a sus 19 años, ha logrado.

Nina Rubín Legarreta, la hija menor de Erik Rubín y Andrea Legarreta.

"No saben ni quiénes somos nosotros. Y eso se lo ganó ella con su preparación, con su valentía y con su talento. Claro. Y no cualquiera dentro de esa escuela. Entonces, la verdad es que estoy tan orgullosa de mis dos hijas".

¿Quién es Nina, la hija menor de Andrea Legarreta y Erik Rubín?

Nina Rubín Legarreta es una actriz mexicana e hija de la conductora Andrea Legarreta y del cantante Erik Rubín, exintegrante de la banda Timbiriche. Nació el 30 de octubre de 2006, por lo que actualmente tiene 19 años. Desde pequeña ha estado ligada al medio artístico gracias a la trayectoria de sus padres, pero poco a poco ha buscado construir una carrera propia en la actuación y el entretenimiento.

Actuación en Telenovelas y Cine: Ha participado en producciones destacadas como la película La vida inmoral de la pareja ideal (2016). Recientemente, protagonizó la telenovela Mi verdad oculta (2025-2026), donde interpretó al personaje de "Ceci" . También forma parte del elenco de la bioserie "Sin querer queriendo" sobre Chespirito.

Ha participado en producciones destacadas como la película (2016). Recientemente, protagonizó la telenovela Mi verdad oculta (2025-2026), donde interpretó al personaje de . También forma parte del elenco de la sobre Chespirito. Doblaje: Prestó su voz para proyectos animados como la serie de Disney "Junior Fancy Nancy Clancy".

Prestó su voz para proyectos animados como la serie de Disney "Junior Fancy Nancy Clancy". Música: Ha manifestado su interés por seguir los pasos de su padre y su hermana Mía en la industria musical, explorando incluso la posibilidad de lanzar proyectos de forma independiente y anónima para experimentar creativamente.

Ha manifestado su interés por seguir los pasos de su padre y su hermana Mía en la industria musical, explorando incluso la posibilidad de lanzar proyectos de forma independiente y anónima para experimentar creativamente. Nuevas facetas: En 2025, sorprendió al incursionar profesionalmente como tatuadora, realizando sus primeros diseños en la piel de sus propios padres.

rad