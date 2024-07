Nina Rubín: “Mis padres confían en que yo la puedo armar sola”

Xalapa.— A la par que Nina Rubín construye su carrera en la actuación, cuenta con el apoyo y respaldo de sus padres: Andrea Legarreta y Erik Rubín, quienes le inculcan seguridad para que ella saque adelante por sí misma los dos proyectos que tiene en puerta: la telenovela El precio de amarte y en la bioserie de Chespirito: Sin querer queriendo.

“Constantemente me están escribiendo (mis papás) ‘¿cómo vas?’ Les marco en las noches para platicarles, esta confianza que me dan para mí es algo muy liberador, decir ‘yo puedo sola’, éste es mi trabajo, mi carrera, esto lo estoy haciendo yo por mi cuenta, yo también puedo sola”, señaló.

Sus padres le han dado consejos como: “Cuídate mucho, no te vayas por calles peligrosas, actoralmente deja fluir, sigue indicaciones, lo básico porque confían que yo la puedo armar; ellos son barcos conmigo porque confían que puedo hacer las cosas y que tengo valores”.

Nina explicó esto en las locaciones en la ciudad de Xalapa, del citado melodrama de Televisa que es producido por Carmen Armendáriz, protagonizado por Scarlet Gruber y Marcus Ornellas, y que se estrenará en septiembre próximo a las 21:30 horas por Las Estrellas.

Nina será Lía, una niña penosa, de repente introvertida, que vive con su papá y abuela, a quien le sucederán situaciones que la harán cambiar.

La joven de 17 años se identifica con este rol.

“Cuando recién conozco a la gente surge más esta timidez, pero ya después entro en confianza, es un personaje que me ha dado muchos aspectos de ternura, que tal vez no había descubierto, porque a veces me aterra que me quieran hacer daño”, comentó.

Acerca de la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños afirmó que no ha podido decir mucho, ni siquiera el personaje que encarnará, pero se ha preparado con mucha investigación de cómo era la historia de esta figura y de Chespirito.

“Lo único que puedo decir es que está increíble el proyecto, es de gran calidad con grandes actores, producción y dirección; esperemos que pronto podamos decir más”.