Con el objetivo de enlazar el teatro y el apoyo a personas privadas de su libertad, la escritora Chiquinquirá Borbón desarrolló el proyecto teatral Somos Tres, una puesta en escena que une teatro y flamenco con una historia nostálgica, y que es testimonio de que el arte contribuye a la readaptación social.

Para Borbón, el estreno de la obra es especial, ya que se realizará en el Juncao Tablao, un espacio destinado a presentaciones de flamenco. “Llevo varios años trabajando el teatro con la reinserción social, he estado en diferentes CERESOS estatales y prisiones en México; desarrollamos una investigación acerca de cómo el teatro impacta en las personas privadas de su libertad”, apunta.

La escritora detalla que si bien la historia de Somos Tres no trata sobre temas de readaptación de personas, la obra toma el trabajo de personas privadas de su libertad y las presenta como parte de la puesta en escena.

“La utilería fue trabajada por diversas personas en diferentes proyectos, también parte de la escenografía, en este caso pinturas de Leonora Carrington y Remedios Varo pintadas por este sector, toda la utilería y el arte de la obra fue hecha por ellos y se les pagó su parte del trabajo, es la manera en que los ayudamos”, apunta.

Sobre el tema de la obra, Borbón señala que se trata de una puesta en escena que tiene como personaje principal a una mujer con el nombre de Michelle, quien recorre diversos momentos a través de personas que marcaron su vida.

“Ella cuenta todo lo que esas personas marcaron en su vida, las presencias, las ausencias, y es interesante, porque aparece un personaje que es alquimista y que al final se descubre que Michelle y otros dos hombres son el mismo”, detalla la autora.

Borbón señala que parte de las ganancias de esta temporada serán destinadas para que pueda continuar impartiendo talleres en diversas prisiones del país. “Me muevo por diferentes estados con estos talleres, he estado en Oaxaca, en el Altiplano, en Nayarit, y específicamente el trabajo para esta obra se realizó en Nayarit, pero depende de los proyectos, me quedó tres meses en las cárceles y así desarrollo los talleres, me involucro, y lo que he visto, en general, es que el teatro y el arte tienen un impacto en la vida de estas personas”.

Y agrega: “En estos distintos recorridos por prisiones me he encontrado mucho talento, la gente piensa que este sector de la sociedad hace cosas de mediana calidad, pero no, es sorprendente lo que pueden hacer, hicieron un trabajo de enorme calidad para esta obra”.

La puesta en escena, refiere Borbón, está inspirada en procesos personales. “Es personal esta obra, aunque eso es lo de menos, pero su escritura me hizo trasmutar el dolor de algunas pérdidas, y surgió esta obra, creo que el proceso fue muy sanador, y la gente que acuda a verla se sentirá identificada, porque justamente se aborda que somos parte de las historias de otros”.

El mensaje final de su trabajo, explica la escritora, es que las personas no pueden depender de los otros. “Puedes amar a muchas personas, pero al final del día no puedes depender de los demás para sentirte pleno, sólo te tienes a ti mismo. Pero también es una obra divertida, cercana a lo que vivimos todos y que contará con momentos impactantes”, concluye.

El elenco está conformado por Juan Pablo Rocha, Muki Sabogal, Graciela Jiménez y Maly Clavería en las voces, Marcela Morín al baile, y Héctor Aguilar en la percusión. El estreno será el 7 de mayo.