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Andrea Legarreta y su novio compartieron una romántica sesión de fotos con la que confesaron que son cursis y no se arrepienten, la conductora de "Hoy" se encuentra muy feliz disfrutando del amor del sobrino de Juan José "Pepillo" Origel, quien .

Andrea y Luis Carlos se llevan 21 años, pero eso no ha sido un impedimento para que disfruten, desde hace ya varios meses, de una relación sentimental, luego de que Legarreta se separara hace tres años del cantante Erik Rubín, con quien tiene dos hijas.

"Como cuando sin ponerse de acuerdo se visten igual y aprovechan para hacer sesión de fotos. Somos cursis, ¿y qué?", escribió para acompañar la romántica sesión.

Luis Carlos respondió:

"¡¡¿Y que?!! Jajajaja es que… ¡eres lo máximo hermosa!"

La pareja hizo pública, sin embargo, comenzaron desde antes; el entrenador personal y creador de contenido enfocado en la vida saludable, también se desempeña como conductor y colaborador en programas como "Expreso de la mañana" y ocasionalmente en el matutino "Hoy" de Televisa.

Las hijas de Legarreta, Mía y Nina, aplauden y apoyan el romance de su mamá y se llevan muy bien con Luis Carlos; algo parecido ocurre con su padre Erik, quien también ya tiene novia.

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Más de 25 mil "me gusta" han sumado las fotos de Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel, quienes aparecen abrazados y sonrientes en el foro de "Hoy" vistiendo de color guinda y negro.

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