El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión avaló 11 solicitudes de licencia de senadores y diputados federales de Morena y del PVEM que participarán en el proceso interno del partido guinda como aspirantes a candidatos a una de las 17 gubernaturas en junio del 2027.

Los legisladores oficialistas, mejor conocidos como “corcholatas” se inscribirán en el proceso interno de Morena como “coordinadores de defensa de la transformación” son cinco senadoras, así como cinco diputados de Morena y uno del PVEM.

Nora Ruvalcaba Gámez, senadora por Morena, solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 22 de junio de 2026 y busca ser candidata al gobierno de Aguascalientes.

Ana Lilia Rivera Rivera, senadora por Morena, pidió licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 23 de junio de 2026. Busca ser candidata en Tlaxcala.

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La senadora por Morena, Reyna Celeste Ascencio Ortega, se separó de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 23 de junio de 2026 y aspira a ser candidata a gobernadora en Michoacán.

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Beatriz Robles Gutiérrez, senadora morenista, solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 23 de junio de 2026; busca ser candidata en Querétaro.

La senadora morenista Verónica Díaz Robles, se separó de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 26 de junio de 2026 y buscará ser candidata a gobernadora en Zacatecas.

Julia Arcelia Olguín Serna, diputada por Morena, solicitó separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 21 de junio de 2026. Se inscribirá para el proceso interno y ser candidata en Zacatecas.

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La diputada federal por Morena, Gricelda Valencia de la Mora, solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 23 de junio de 2026 y aspira a ser candidata a gobernadora en Colima.

José Narro Céspedes, diputado morenista, solicitó separarse de sus funciones legislativas del 25 de junio al 31 de agosto de 2026. Aspira a ser candidato en Zacatecas.

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Ernesto Núñez Aguilar, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, solicitó separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 22 de junio de 2026. Quiere ser candidato a gobernador en Michoacán.

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Daniel Campos Plancarte, diputado por Morena, con licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 30 de junio de 2026. Es diputado federal por la Ciudad de México.

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El diputado por Morena, Gilberto Herrera Ruiz, solicitó separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 23 de junio y por tiempo indefinido. Es legislador por Veracruz.

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