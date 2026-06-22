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La dirigente estatal del Partido Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, sostuvo que si el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) postula a un perfil diferente al de la Senadora Ruth González a la gubernatura, seguramente serían ellos los que encabezarían la coalición electoral en las elecciones locales de 2027 entre ambas fuerzas políticas y el Partido del Trabajo (PT).
Rodríguez Velázquez cuestionada al respecto comentó “si en un momento dado hubiese otro prospecto, otro perfil del Partido Verde para la gubernatura, yo creo que igual y ellos serían los que fueran a la cabeza de la coalición”.
Asimismo rechazó que exista una “mala” relación con el PVEM a nivel local, sino que simplemente no existe relación alguna entre ella y la dirigencia del Verde en San Luis Potosí “no es una relación ni buena ni mala, sino inexistente”.
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No obstante recordó que de acuerdo a estatutos la relación de Morena y las eventuales alianzas o coaliciones se deciden a nivel nacional y seguramente a nivel nacional si existe comunicación constante entre las dirigencias de ambos partidos “allá (Ciudad de México) es donde se hacen esos acuerdos”.
Finalmente recalcó que ella siempre será respetuosa de la determinación que se pueda tomar desde la dirigencia nacional por parte de la Presidenta Ariadna Montiel y la presidenta de la comisión nacional de elecciones Citlalli Hernández, que son quienes están encabezando las meses de negociaciones.
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Cabe recordar que la gubernatura de San Luis Potosí se ha visto envuelta en la polémica a nivel nacional por el tema de la postura “antinepotismo” en donde incluso la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se ha manifestado en contra de que alguien con un vínculo familiar directo, en este caso la senadora Ruth González que es esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona pudiera ser abanderada por Morena para sucederlo en el cargo.
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dmrr/rmlgv
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