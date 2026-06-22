El 1 de octubre de 2024 comenzó la dirigencia que marcaba el relevo generacional en Morena: a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional llegó Luisa María Alcalde, hija de la otrora líder fundadora del partido, Bertha Luján; y a la Secretaría de Organización llegó Andrés Manuel López Beltrán, hijo del fundador y líder moral del movimiento, Andrés Manuel López Obrador.

Durante el año y 10 meses que duró dicha administración frente al partido guinda, éste registró sus primeras disminuciones en el número de votos obtenidos en las elecciones locales de Durango y Coahuila, donde —aún con gobiernos estatales emanados de otro partido— habían registrado un crecimiento constante.

EL UNIVERSAL revisó los resultados electorales en esos dos estados, desde que participa Morena, partido constituido en 2014.

En Coahuila, el Movimiento de Regeneración Nacional pasó de crecer 54% de una elección a otra, a caer hasta 20% en el mismo periodo, pero bajo la operación territorial de López Beltrán.

En Durango, la caída fue poco menos estrepitosa, pasó de crecer 42.5% en la votación por ayuntamientos —consiguiendo incluso más alcaldías que el partido en el gobierno estatal— al caer 11.4%, cediendo de nuevo el control a la oposición en varios municipios.

2025: La derrota en durango

En 2016, con apenas dos años de haber obtenido el registro, Morena participó en las elecciones estatales de Durango para elegir gobernador y alcaldes. En ese momento, quedó en cuarto lugar en la carrera por la gubernatura y no ganó ningún municipio.

[Publicidad]

Para 2019, cuando sólo se eligieron presidencias municipales, Morena consiguió dos alcaldías con 105 mil 332 votos y se posicionó como la tercera fuerza en el estado, sólo detrás del PAN y el PRI, quienes habían gobernado la entidad.

En 2022, aunque el PRI ganó la gubernatura con el actual gobernador Esteban Villegas, Morena arrasó al tricolor en ayuntamientos, obteniendo 15 presidencias municipales con 183 mil 206 votos, desbancando al PAN como segunda fuerza política.

La proyección de Morena era de crecimiento total, tan sólo de 2019 a 2022 creció 42.5% y amenazaba con convertirse, en 2028, en quien gobernara el estado después del PRI. Pero la elección de 2025 redujo esas aspiraciones.

[Publicidad]

Como secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán tuvo su primera misión electoral en el proceso de elección de alcaldías en Durango, pero al mismo tiempo, el partido impulsó la movilización a nivel nacional para la primera elección del Poder Judicial.

En 2025, Morena cayó 11.4% en la votación de ayuntamientos, con 162 mil 183 votos y perdiendo tres presidencias municipales que había ganado en 2022.

En esa elección, aunque el PRI ganó más alcaldías que tres años atrás, también perdió votos. El gran ganador de esos votos que Morena y el Revolucionario Institucional perdieron fue Movimiento Ciudadano.

[Publicidad]

2026: Coahuila, la peor caída

Desde inicios de marzo comenzaron los rumores sobre la posible salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia de Morena y también se habló de la salida de Andrés Manuel López Beltrán, pero ésta se concretó un mes después a la de la lideresa morenista.

Alcalde oficializó su salida el 22 de abril y Andy se fue el 25 de mayo. Para el 20 de abril, EL UNIVERSAL corroboró que López Beltrán se habría reunido en la sede nacional del partido —donde rara vez se le veía— al menos con la mitad de los 65 legisladores federales que operarían la elección del Congreso de Coahuila, donde la afiliación había sido difícil para el partido.

“Ya no hay margen de error para la dirigencia de Morena, es sí o sí ganar el Congreso, es sí o sí ganar los municipios, y es sí o sí dejar el camino llano para ganar el estado posteriormente”, dijo el hijo del expresidente a los diputados.

[Publicidad]

En 2017, Morena obtuvo 134 mil 810 votos, y dos curules por vía plurinominal en el Congreso de Coahuila. Para 2020, el partido creció 21% al obtener 163 mil 61 votos y cuatro diputaciones. La buena racha se sostuvo en 2023, cuando Morena obtuvo 354 mil 480 votos y creció 54%, con cinco diputaciones plurinominales.

El reto para 2026 era ganar distritos, pero no se ganó ningún distrito local, Morena cayó 20.3% al obtener 282 mil 244 votos. De tener 26% de la votación total en Coahuila, el partido cayó a 22%, y de tener cinco diputados plurinominales a sólo cuatro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.