La Secretaría de Educación Pública (SEP) afirmó que los cursos contratados de imagen personal, “coaching”, y ego para funcionarios y por los que podría pagar hasta 15 millones de pesos, tienen como objetivo fortalecer y actualizar los conocimientos, habilidades y competencias de los funcionarios y con esto mejorar su desempeño.

En una nota informativa, la dependencia federal aseguró que la contrataciones estos servicios forma parte del Programa Anual de Capacitación 2026 de la SEP y deriva de un proceso institucional de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) aplicado en 38 unidades administrativas de la dependencia.

Este domingo, EL UNIVERSAL reveló que la SEP firmó un contrato para pagar hasta 15.3 millones de pesos a empresas privadas para impartir a funcionarios cursos de imagen personal, “coaching”, ego, liderazgo, y superación personal.

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En la licitación se incluyen también capacitaciones en estrategia de negociación y de relaciones interpersonales, así como talleres de Exel y bases de datos, para más de 2 mil empleados del sector central de la dependencia.

“Las acciones formativas tienen como objetivo fortalecer y actualizar los conocimientos, habilidades y competencias de las personas servidoras públicas para mejorar el desempeño de sus funciones y la atención de las atribuciones institucionales.

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“El procedimiento se realiza conforme a la normatividad aplicable en materia de recursos humanos de la Administración Pública Federal (APF), en apego a la normatividad aplicable emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como a las facultades conferidas a la SEP para celebrar convenios y contratos con instituciones educativas, centros de investigación y organismos especializados que contribuyan a la formación y certificación de su personal”.

SEP justifica cursos de “coaching” y negociación revelados por EL UNIVERSAL (21/06/2026). Foto: Especial

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La SEP destacó que el esquema de contratación contempla montos mínimos y máximos, por lo que la aplicación de los recursos estará vinculada a las necesidades efectivamente atendidas y al número de personas que participen en los procesos de capacitación y certificación.

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“La SEP reitera que los recursos destinados a estas acciones tienen como finalidad fortalecer la profesionalización de las personas servidoras públicas y contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales de la dependencia, en apego a los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas que rigen el ejercicio de los recursos públicos”, agregó.

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