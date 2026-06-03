La ministra Yasmín Esquivel Mossa resaltó la importancia de la capacitación y la incorporación de temas de alta especialización a la carrera judicial, sobre todo en un proceso de restitución de justicia para niñas, niños y adolescentes.

“El interés superior del niño exige atender a su situación actual, garantizar su derecho a ser escuchado y evitar que el amparo se reduzca a una reposición meramente formal que no brinde una tutela efectiva”, afirmó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En sesión del Pleno al resolver el amparo directo en revisión 5806/2025, se fijaron los estándares que deben seguir las personas juzgadoras en un proceso de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes, Yasmín Esquivel coincidió con el sentido del proyecto.

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Refirió que, cuando se alegan hechos de violencia familiar o la excepción de grave riesgo prevista en el artículo 13 del Convenio de La Haya, la persona juzgadora no puede limitarse a constatar la existencia formal de un convenio entre los padres, sino que debe analizar las condiciones efectivas de conciliación aptitud de la conciliación, allegarse de las pruebas necesarias, valorar los elementos recabados con perspectiva de género e infancia, y, solo después valorar si el convenio puede aprobarse o debe continuarse con el procedimiento contencioso.

De igual forma compartió que la Suprema Corte asuma directamente el examen de la aprobación del convenio para concluir que el Juez Familiar incumplió los deberes exigibles para aprobarlo, al no garantizar la voluntad, el consentimiento informado, la equidad en la negociación, el análisis de la violencia alegada ni la participación del menor.

Finalmente, Yasmín Esquivel resaltó la importancia de la capacitación, e incorporar a la carrera judicial temas de alta especialización en materia familiar, ya que “el pueblo mexicano necesita y exige impartidores de justicia de excelencia, con conocimientos suficientes, con preparación y experiencia necesaria para resolver los asuntos sujetos a su consideración, así como la capacitación constante en materias de las que conoce”.

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