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La autoridad en la función jurisdiccional se gana con estudio, trabajo constante y conocimiento profundo de los expedientes, afirmó la ministra Yasmín Esquivel Mossa ante quienes participan en el Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación 2026, en su Modalidad de Especialidad y Concurso de Oposición Escolarizado.
Esquivel Mossa les compartió algunas reflexiones de la responsabilidad y el compromiso que exige la función jurisdiccional. Refirió que la impartición de justicia necesita personas preparadas, capaces y comprometidas con la defensa de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los derechos humanos.
Además, enfatizó que, detrás de cada asunto hay personas, derechos e historias de vida que merecen ser escuchadas y atendidas con responsabilidad.
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Por lo anterior, Yasmín Esquivel Mossa expresó su reconocimiento a quienes fortalecen diariamente su preparación y vocación de servicio en favor de la justicia.
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