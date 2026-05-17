Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se reunió con juezas y jueces de distrito del primer circuito en la Ciudad de México para hablar de los retos y desafíos que enfrenta la impartición de justicia.

En el edificio del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, la Ministra resaltó que la reforma judicial es perfectible; por ello ha planteado una serie de oportunidades de mejora con miras al próximo proceso electoral judicial.

Entre estas mejoras, la ministra planteó que la elección se realice en una fecha distinta a la de las elecciones constitucionales de 2027; la realización de un examen nacional para candidatos a juzgadores, o la reducción de personas candidatas, entre otros.

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De igual forma, la Ministra Esquivel refrendó su compromiso y disposición para apoyar el trabajo que desempeñan diariamente las y los juzgadores en favor de la justicia.

La ministra Yasmín Esquivel se reunió con juezas y jueces de distrito del primer circuito en la Ciudad de México. Foto: Especial

Este espacio de diálogo permitió a jueces en materia de extinción de dominio, en materia civil, y en materia del trabajo, abrir un canal de comunicación con la ministra para intercambiar ideas, exponer inquietudes, y fortalecer la función jurisdiccional.

em/LL