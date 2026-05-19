Rosa Icela Rodríguez desconoce paradero de Rubén Rocha Moya; "¿Y yo por qué?", contesta a reporteros

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La secretaria de gobernación, , evitó responder los cuestionamientos con respecto al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, , y sobre si conoce su paradero.

A su salida de la presentación del Informe de los Trabajos en Materia de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Rodríguez Velázquez fue cuestionada por los medios de comunicación acerca de si el gobierno conoce dónde se encuentra el gobernador, sin embargo, expresó “ahora sí que y yo por qué”.

Sobre hacer un llamado a Rocha Moya en medio de las acusaciones en su contra por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, aseguró que “yo no hago llamados de nada. Vinimos a hablar de desaparecidos. Hoy no fue el tema”.

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“Ya dijo la Presidenta en la mañana que hay investigaciones, eso es lo que dijo. Yo me remito a lo que dijo en la conferencia. Ahora venimos con otro tema”, agregó.

La secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el subsecretario de derechos humanos, población y migración, Arturo Medina Padilla, y Martha Lidia Pérez, comisionada nacional de búsqueda, ofrecieron una conferencia de prensa acerca de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El diario La Razón subió un video a sus redes de la declaración.

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dft

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