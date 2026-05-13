Después de que este martes se informó que fuerzas federales y estatales tomaron el control de Chilapa, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, compartieron fotos de la atención brindada.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) compartió que llegaron a la localidad de Alcozacán, donde se logró el retiro de bloqueos.

"Dialogamos con la población y le brindamos servicios médicos, alimentación y seguridad. Como nos instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum, trabajamos de forma coordinada para construir condiciones duraderas de paz y convivencia en la región", expresó Rodríguez en sus redes.

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La secretaria Rosa Icela Rodríguez y la gobernadora Evelyn Salgado atienden violencia en Chilapa (13/05/2026). Foto: Especial

Al señalar "atención permanente a la situación" en la región de la Montaña Baja, la gobernadora Salgado aseguró que se escuchó "de manera directa" a las familias "y refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando del lado del pueblo".

"Venimos a fortalecer la atención integral en las comunidades, a sumar esfuerzos con el gobierno de México y a mantener presencia en territorio, privilegiando siempre el diálogo, la seguridad y la atención cercana a la población", dijo.

"No vamos a dejar solas a las familias; seguimos trabajando de manera coordinada para preservar la seguridad, atender a la población y fortalecer la paz en la región", agregó la gobernadora.

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La secretaria Rosa Icela Rodríguez y la gobernadora Evelyn Salgado atienden violencia en Chilapa (13/05/2026). Foto: Especial

La mandataria guerrerense agradeció el respaldo de la Presidenta y a todas las instituciones que participan en estas tareas "de pacificación y atención".

Ante la situación de violencia por varios días en Chilapa, la Segob reportó el martes por la tarde que autoridades federales y estatales tomaron control de la zona.

Al destacar el "diálogo", la Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, aseguró que los pobladores facilitaron el paso a las fuerzas de seguridad estatales y federales en el corredor comunitario de Chilapa.

La secretaria Rosa Icela Rodríguez y la gobernadora Evelyn Salgado atienden violencia en Chilapa (13/05/2026). Foto: Especial

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