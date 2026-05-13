Autoridades federales y estatales informaron que tomaron el control de Chilapa, Guerrero, donde la violencia que inició hace siete días obligó a que se desplazaran pobladores de tres comunidades.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) reportó que “el día de hoy [martes 12 de mayo] se restableció el diálogo y los pobladores facilitaron el paso a las fuerzas de seguridad estatales y federales en el corredor comunitario de Chilapa, Guerrero.

Se informó que en las poblaciones de Alcozacán y Coatzingo, del municipio de Chilapa, “fueron atendidos los integrantes de las familias que dejaron sus hogares por las agresiones de grupos contrarios. Se les proporcionó servicio médico, alimentación y seguridad”.

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Segob cuenta en 120 los desplazados, además de seis personas heridas que fueron atendidas en hospitales del IMSS-Bienestar.

Agregó que los pobladores desplazados manifestaron su deseo de no ser trasladados a un albergue, sino de permanecer en esas comunidades, por lo que se les proporcionaron colchonetas, cobertores y generadores de luz.

En la región también fueron desplegados 690 elementos del Ejército Mexicano con 80 vehículos, 400 elementos de la Guardia Nacional en 50 vehículos y 200 elementos de la Policía Estatal, con 34 unidades, así como cinco helicópteros, además de ambulancias y personal médico.

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Por su parte, el gobierno de Guerrero informó de la realización de dos asambleas comunitarias en Alcozacán y Coatzingo, que fueron encabezadas por el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, y el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Ledesma Osuna.

Durante los encuentros, Rodríguez Cisneros dijo que trabajarán para generar condiciones de estabilidad e indicó que la prioridad del gobierno estatal “es garantizar la seguridad, proteger la vida de las familias y fortalecer la gobernabilidad mediante el diálogo y la coordinación institucional.

“No tenemos diálogos con la gente que anda haciendo el mal. Nosotros tenemos diálogos públicos con las autoridades y nuestro compromiso es con ustedes, es con el pueblo, es con la población”, afirmó el funcionario estatal.

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Por su parte, Segob precisó que se instaló un Centro de Mando en Chilpancingo, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Prioridad al diálogo

Por la mañana, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que se identificó a los grupos delincuenciales Los Ardillos y Los Tlacos como responsables de los hechos en Chilapa.

Indicó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se desplazó al lugar para atender el tema de manera personal.

Al ser cuestionado sobre si las autoridades de Segob desplegadas en el lugar tendrían diálogo con los grupos de la delincuencia, García Harfuch respondió: “No, por supuesto que no. No hay ningún diálogo con ellos, sino con las policías comunitarias, representantes de las poblaciones”.

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Precisó que era una situación delicada porque “al momento en que ingresara la autoridad federal se pondría en riesgo la vida de otras personas”, por eso se estaba dando prioridad al diálogo, para establecer una base de operación.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que debe haber una salida de las personas de Chilapa “sin una confrontación, además de que se promueve que puedan salir las personas heridas y se retiren los bloqueos mediante el diálogo.

“Alguien podría decir: ‘que llegue el Ejército y desarme a las personas que están ahí’. Sí, nada más que eso va a representar una confrontación donde puede haber civiles fallecidos o incluso puede haber una confrontación muy grave”, mencionó.

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Por la mañana, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que indicó que “el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, se comunicó con los líderes de ambos grupos en conflicto en la zona de Chilapa, en Guerrero, a quienes les hizo ver la necesidad y urgencia de recuperar la paz en la región.

“Les solicitó terminar las disputas y los bloqueos de manera pacífica para que pudieran ingresar las Fuerzas Armadas a restablecer el orden, así como a la atención y retiro de las personas heridas en el lugar. Los líderes estuvieron de acuerdo en su planteamiento.

A través de un comunicado, la Segob indicó que solicitaba terminar las disputas y los bloqueos “de manera pacífica” para que pudieran ingresar las Fuerzas Armadas a restablecer el orden.

“Los líderes estuvieron de acuerdo en su planteamiento”, aseguró la dependencia.