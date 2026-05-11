Chilpancingo.- Este lunes en dos hechos, fueron hallados diez cadáveres tirados en carreteras de Guerrero.

El primer hecho fue reportado alrededor de las 4 de la mañana. El reporte indica que a un costado de la carretera federal Chilapa-Tlapa, a la altura de la comunidad de Papaxtla, estaban los cuatro cadáveres abandonados.

Este hallazgo se da en el contexto de ataques armados que está realizando la organización criminal Los Ardillos a las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, en Chilapa. Las tres comunidades están cercanas al lugar del hallazgo.

El Concejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) afirmó que por lo menos dos de los cadáveres hallados podrían corresponder a dos de sus compañeros que desde la noche del domingo fueron desaparecidos.

Por la mañana, fueron hallados seis cadáveres desmembrados dentro de diez costales en la carretera que conecta la cabecera municipal de Olinalá con la comunidad de Temalacatzingo, en la región de la Montaña.

El hallazgo ocurrió a las 9 de la mañana en el crucero conocido como Lomas de Cocoyoc.

El 31 de marzo, siete cadáveres desmembrados fueron hallados sobre la carretera Tlapa-OlinalÁ.

De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 4:30 de la tarde en el punto conocido como Tres Caminos, cerca del crucero que conduce al municipio de Cualac, fueron hallado los cadáveres.

En un video difundido en redes sociales se observa cómo están regados los siete cadáveres desmembrados, se ven los torsos algunos sin extremidades y llenos de sangre. También se aprecian ropas y unas cajas.

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