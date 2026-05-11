Las fuertes lluvias registradas esta noche han provocado inundaciones en vialidades y vehículos atrapados, principalmente, en las alcaldías Tlalpan, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

Uno de los puntos más afectados fue el bajopuente de la carretera Picacho-Ajusco, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) auxiliaron al conductor de una pipa que quedó atrapada entre los encharcamientos provocados por la intensa lluvia.

Los policías ayudaron al operador a salir de la unidad y lo trasladaron a una zona segura para evitar riesgos mayores.

Fuertes lluvias provocan afectaciones en 4 alcaldías; bajopuente de la carretera Picacho-Ajusco es el más afectado. Foto: Especial.

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Ante esta situación, se pusieron en servicio seis equipos de bombeo en cárcamos con capacidad conjunta de 500 litros para mitigar las afectaciones. La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) precisó que los equipos son bombas fijas, ubicadas dentro de una planta, que ayudan a incrementar la velocidad de la salida del caudal para desfogar el agua en el Periférico Sur.

La fuerte precipitación también impactó la zona cercana al Estadio Banorte, en Coyoacán, donde automovilistas reportaron importantes acumulaciones de agua y circulación lenta.

En redes sociales y grupos vecinales comenzaron a difundirse reportes de calles completamente anegadas. Habitantes señalaron que la calle Conkal, entre Cancún y Kinchil, quedó inundada al grado de impedir el paso de vehículos. Además, se solicitó apoyo para un automóvil atrapado por el agua en la calle Izamal, entre Sinanché y Chemax.

Vecinos de Cuajimalpa también alertaron sobre severas inundaciones del lado conocido como “El Cacalote”, donde el nivel del agua cubrió parte de la vialidad y complicó el tránsito.

Ante la persistencia de las lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Roja para esta noche en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan.

dmrr