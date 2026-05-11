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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta roja por intensificación de y posible caída de granizo para la noche de este lunes 11 de mayo en las demarcaciones:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Tlalpan

En esas alcaldías se prevé caída de lluvia de entre 30 y 49 milímetros hasta las 22:00 horas de la noche.

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Además, se actualizó la por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las alcaldías:

  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

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Ante este pronóstico, la recomendó a la población:

  • Portar paraguas o impermeable
  • Utilizar el líquido para regar las plantas
  • Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan
  • No verter grasas en el drenaje.
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
  • Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados
  • Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer

dmrr

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