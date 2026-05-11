La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta roja por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche de este lunes 11 de mayo en las demarcaciones:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tlalpan

En esas alcaldías se prevé caída de lluvia de entre 30 y 49 milímetros hasta las 22:00 horas de la noche.

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Además, se actualizó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las alcaldías:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población:

Portar paraguas o impermeable

Utilizar el líquido para regar las plantas

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan

No verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados

Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados

Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer

dmrr