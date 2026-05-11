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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta roja por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche de este lunes 11 de mayo en las demarcaciones:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Tlalpan
En esas alcaldías se prevé caída de lluvia de entre 30 y 49 milímetros hasta las 22:00 horas de la noche.
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Además, se actualizó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las alcaldías:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población:
- Portar paraguas o impermeable
- Utilizar el líquido para regar las plantas
- Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan
- No verter grasas en el drenaje.
- Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
- Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados
- Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer
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dmrr
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