Tultepec, Méx. - La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la entrega del Deportivo Oriente de Tultepec, tras su rehabilitación que tuvo una inversión de 17 millones de pesos.

La obra incluyó la rehabilitación de canchas de fútbol, fútbol rápido, frontón y basquetbol, además de gradas, gimnasio, accesos y estacionamiento, en beneficio de 3 mil 450 usuarios.

Durante la entrega del espacio, la gobernadora señaló que el objetivo es ampliar los espacios destinados a actividades deportivas y recreativas para jóvenes y familias.

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Tultepec estrena Deportivo Oriente rehabilitado con 17 mdp; beneficiará a 3 mil usuarios. Foto: Especial.

“Para nuestros jóvenes necesitamos darles más alternativas, más espacios donde puedan volcar sus habilidades, sus emociones y sus destrezas”, dijo.

La rehabilitación forma parte de las acciones estatales relacionadas con la estrategia “Estadio de México, Un Destino Futbolero” y el programa “2026, Año de las Obras en EdoMéx”.

De acuerdo con autoridades estatales, los trabajos también generaron mil 462 empleos directos e indirectos.

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El gobierno estatal informó que el deportivo será utilizado para torneos, actividades recreativas y eventos deportivos que concentrarán a habitantes del municipio y visitantes.

La mandataria llamó a la población a conservar las instalaciones y hacer un buen uso de ellas.

“Lo único que les pido es cuidar nuestras instalaciones, fortalecer la relación con nuestras familias y proveer a nuestros jóvenes esos valores tan importantes”, expresó.

En el evento estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Carlos Jesús Maza Lara; el alcalde de Tultepec, Ramón Sergio Luna Cortés; la diputada federal Dionicia Vázquez García y la diputada local Itzel Daniela Ballesteros Lule.

dmrr