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Tultepec, Méx. - La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la entrega del , tras su rehabilitación que tuvo una inversión de 17 millones de pesos.

La obra incluyó la rehabilitación de canchas de fútbol, fútbol rápido, frontón y basquetbol, además de gradas, gimnasio, accesos y estacionamiento, en beneficio de 3 mil 450 usuarios.

Durante la entrega del espacio, la gobernadora señaló que el objetivo es ampliar los espacios destinados a actividades deportivas y recreativas para jóvenes y familias.

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“Para nuestros jóvenes necesitamos darles más alternativas, más espacios donde puedan volcar sus habilidades, sus emociones y sus destrezas”, dijo.

La rehabilitación forma parte de las acciones estatales relacionadas con la estrategia “Estadio de México, Un Destino Futbolero” y el programa “2026, Año de las Obras en EdoMéx”.

De acuerdo con autoridades estatales, los trabajos también directos e indirectos.

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El gobierno estatal informó que el deportivo será utilizado para torneos, actividades recreativas y eventos deportivos que concentrarán a habitantes del municipio y visitantes.

La mandataria llamó a la población a conservar las instalaciones y hacer un buen uso de ellas.

“Lo único que les pido es cuidar nuestras instalaciones, fortalecer la relación con nuestras familias y proveer a nuestros jóvenes esos valores tan importantes”, expresó.

En el evento estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, ; el alcalde de Tultepec, Ramón Sergio Luna Cortés; la diputada federal Dionicia Vázquez García y la diputada local Itzel Daniela Ballesteros Lule.

dmrr

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