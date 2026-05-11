Tonanitla, Méx. - Autoridades del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) solicitaron a los pasajeros y usuarios anticipar sus tiempos de traslado y optar por rutas alternas debido al bloqueo que ejidatarios de Tonanitla mantienen desde la mañana de este lunes en el Camino Libre a Tonanitla y otros accesos.

¿Cuáles son las vialidades afectadas?

El bloqueo, instalado en ambos sentidos de la vía, afecta los principales accesos y salidas hacia el aeropuerto: el propio Camino Libre a Tonanitla, la conexión entre Ecatepec y el AIFA, la circulación hacia Ojo de Agua y Tecámac, y el paso a la autopista México-Pachuca.

¿Cuáles son las alternativas viales?

Ante esta situación, el AIFA recomendó utilizar como alternativas el Mexibús, el Tren Felipe Ángeles, el Circuito Exterior Mexiquense y la autopista México-Pachuca.

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Los ejidatarios de Tonanitla exigieron al Congreso del Estado de México la resolución inmediata de la controversia limítrofe con Tecámac por 810 hectáreas.

Argumentaron que Tecámac retuvo la mayor parte de ese terreno, colindante con Ecatepec, mientras Tonanitla conservó solo la zona de Valle Verde, la cual limita con el municipio de Nextlalpan.

El AIFA pidió a los usuarios mantenerse atentos a la información oficial y al estado del tránsito en tiempo real antes de dirigirse a las instalaciones.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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Algunos de los pasajeros que tenían programado su vuelo esta mañana tuvieron que caminar desde el límite de Tonanitla y Tecámac hasta las instalaciones aeroportuarias porque los manifestantes cerraron el paso desde ese punto.

mahc/LL