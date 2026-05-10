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Acolman, Méx.- La noche de ayer se registró un choque múltiple que involucró a cuatro vehículos que circulaban sobre la autopista México-Pachuca, a la altura del kilómetro 6, con dirección a la Ciudad de México, en la colonia Totolcingo, en el murieron dos personas y ocho más resultaron heridas.
Según el reporte de Protección Civil del Estado de México, uno de los heridos fue trasladado a la clínica 68 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ecatepec, mientras que siete más recibieron atención en el lugar del percance.
Personal de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Acolman y Ecatepec, Guardia Nacional y Cruz Roja atendieron la emergencia.
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Las autoridades no han detallado las causas del accidente ni las identidades de las víctimas.
Por el accidente se interrumpió el tránsito vehicular mientras los servicios de emergencia atendieron a los lesionados y se retiraron las unidades siniestradas.
LL
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