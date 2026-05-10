Acolman, Méx.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal una empresa dedicada a la fundición de aluminio ubicada en el municipio de Acolman, luego de confirmar que opera sin licencia ambiental y genera emisiones contaminantes.

Personal de la dependencia federal realizó una visita de inspección el 28 de abril, por una denuncia de la población.

En el lugar se constató la ausencia de licencia ambiental, de equipos para el control de emisiones y de estudios que evalúen el impacto de la contaminación.

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Los inspectores colocaron sellos de clausura en dos hornos de crisol, cada uno con capacidad de 250 kilogramos, y en un horno metalúrgico.

Estos equipos se utilizan para fundir chatarra de aluminio.

Además, acordonaron el área con cinta de seguridad para impedir cualquier actividad.

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La empresa emite gases, polvos, ruido y olores desagradables, según la denuncia que motivó la acción.

Las autoridades impusieron medidas correctivas que el establecimiento debe cumplir para reanudar operaciones, de acuerdo con la normatividad ambiental.

La Profepa informó que dará seguimiento al procedimiento administrativo e realizará visitas de verificación para confirmar el cumplimiento de las disposiciones.

LL