Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, detuvieron a dos personas y aseguraron cinco toneladas de autopartes y más de 300 dosis de droga a través de dos cateos realizados en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la SSC, dos inmuebles, probablemente usados para actividades ilícitas, fueron ubicados en la colonia Guadalupe Insurgentes, lo anterior en seguimiento a investigaciones por la venta de autopartes robadas.

Con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez dos órdenes de cateo.

El primer operativo se realizó en un inmueble de la calle Insurgentes Norte, donde se detuvo a un hombre de 54 años y a una mujer de 53, se aseguraron 95 dosis de metanfetamina, 118 de cocaína y 100 de marihuana.

También se decomisó un arma de fuego, cuatro cajas de cartuchos útiles y una tarjeta de circulación con reporte de robo.

“Fueron detenidos Carlos “N” y Ana Laura “N”, presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al robo y desmantelamiento de vehículos, y a la venta de piezas en accesorias; además, se aseguraron 300 dosis de presunta droga y un arma de fuego corta”, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

El segundo cateo se realizó en un predio de la calle Aurelio Leyva, donde se aseguraron aproximadamente cinco toneladas de autopartes.

Los dos detenidos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica; los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.

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