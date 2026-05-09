Zacatecas.- En una nueva jornada de protestas y al cumplirse el tercer día de manifestaciones de un grupo de productores de frijol en Zacatecas, la tarde de este sábado, se registró una confrontación entre los manifestantes y fuerzas policiales, al replegar la manifestación para retirar la maquinaria agrícola del lugar que dejó un saldo de siete personas detenidas.

Los hechos se registraron cerca de las inmediaciones del Multiforo, ubicado en la capital de Zacatecas, donde el gobierno tiene programó el concierto del cantante Ricardo Montaner para festejar el Día de las Madres.

Desde temprana hora al lugar arribó un contingente de productores con el objetivo de impedir que se realizara el evento como forma de presión a las autoridades para que se les cumpla sus exigencias de que se les compre a 27 pesos el kilo de frijol a los integrantes de su agrupación.

A esta manifestación también se unieron personas de otros sectores, principalmente, un grupo de universitarios y feministas, al manifestar respaldo a la demanda de los agricultores, tras señalar que durante las acciones se habían realizado actos de represión.

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Debido a que el perímetro de ese lugar fue acordonado con vallas y vigilada por elementos de seguridad, los manifestantes se apostaron enfrente con sus tractores con el objetivo de incursionar hasta el Multiforo.

Pasadas las 15:00 horas, cuando llegaron elementos antimotines, los ánimos se encendieron y cuando comenzaron a llegar las grúas para realizar el retiro de las unidades agrícolas que habían colocado los manifestantes, quienes se resistieron a que movieran sus unidades y gue cuando comenzaron a replegar a los manifestantes.

Dentro de los detenidos que mencionaban figuraban agricultores, entre ellos, Isaías Castro, uno de los principales líderes de los frijoleros, así como varios jóvenes universitarios. Los manifestantes pedían su inmediata liberación y denunciaban represión del gobierno de David Monreal a una manifestación social, así como usos excesivo de la fuerza pública.

Dentro de los detenidos que mencionaban figuraban varios agricultores, entre ellos, uno de los líderes, Isaías Castro. | Foto: Diana Valdez.

Postura oficial

Sobre estos hechos, la Vocería de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, informó que previo a realización del concierto programado en la zona del Multiforo, se desplegó un operativo preventivo de seguridad y vialidad sobre la avenida Preparatoria, en la colonia Agronómica II, derivado de la presencia de un grupo de agricultores que realizaban una manifestación en el lugar.

Se menciona que “elementos de seguridad establecieron comunicación con los manifestantes para solicitar el retiro voluntario de vehículos que obstruían la vialidad y el acceso, a fin de evitar afectaciones mayores. Sin embargo, ante la negativa de mover las unidades, se procedió conforme a la ley para restablecer la movilidad”.

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El comunicado refiere que “se registraron momentos de tensión y jaloneos entre algunos participantes”, pero, asegura que “la actuación policial se realizó bajo protocolos de legalidad, contención y respeto irrestricto a los derechos humanos”.

Respecto a las detenciones precisa que fueron siete personas: cuatro hombres y tres mujeres y se argumenta que se fue “por faltas administrativas y conductas relacionadas con obstrucción de la vía pública; permanecer y circular en zonas prohibidas; no presentar documentación correspondiente de los vehículos y resistencia a particulares”.

El boletín menciona que “fueron aseguradas tres camionetas, dos tractores y un remolque, debido a que algunas unidades se encontraban estacionadas o circulando en áreas restringidas” y se precisa que “en todo momento se contó con la presencia y acompañamiento de personal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), quienes observaron el desarrollo de las actuaciones”.

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Reactivan protestas

Cabe mencionar el pasado jueves, este grupo de productores hace dos meses realizaron una serie de protestas y el 29 de marzo se retiraron tras firmar un acuerdo ante notario público, donde el gobierno federal se comprometía a recibir mil 500 toneladas de frijol de 300 agricultores de esas agrupación y serían beneficiados con el precio de garantía que pagó el gobierno federal a 27 mil pesos la tonelada.

Sin embargo, el pasado jueves, nuevamente reaparecieron con nuevas protestas que iniciaron en la Legislatura de Zacatecas, al denunciar que se habían incumplido los acuerdos que se habían pactado, argumentaron que las autoridades no les estaban recibiendo su frijol y que no se estaba respetando el precio de garantía, ya que se los querían pagar a 16 mil pesos la tonelada y exigían respuesta a sus demandas.

Respecto a las detenciones, precisa que fueron siete personas: cuatro hombres y tres mujeres. | Foto: Diana Valdez.

Al irrumpir la sesión legislativa, los inconformes encararon al diputado local Jesús Padilla, a quien encararon y los acusaron de ser “un coyote” que presuntamente fue de los principales beneficiados de los recursos destinados para el frijol, en complicidad con Oláis Ávila, jefe de operaciones de Alimentación para el Bienestar.

Ayer realizaron varias manifestaciones, incluso, un grupo de productores ingresó a un restaurante donde comía la diputada federal de Morena, Soledad Luévano, así como a Ernesto González Romo, secretario de la Función Pública estatal, a quienes exigían que intervinieran.

Advirtieron que mantendrían sus protestas y que si no recibían respuesta para este el próximo lunes 11 de mayo radicalizarían las acciones con la frase “va a arder Zacatecas”.

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Respuesta de los gobiernos

El gobierno federal, a través de un comunicado de Alimentación para el Bienestar, este viernes, dio respuesta a la situación de Zacatecas, donde aclara al grupo de productores manifestantes que no había incumplimiento alguno a los acuerdos establecidos, al precisar que en total se dio atención a 441 productores, con quienes se concretó el acopio de más de mil 950 toneladas de frijol a precio de 27 mil pesos por tonelada.

También se aclara que este acuerdo se mantuvo a ese precio del anterior esquema, al señalar que actualmente la ampliación de 10 mil toneladas el precio de garantía es a 16 mil pesos la tonelada, con cuya cantidad se alcanzó un volumen total acopiado de 106 mil toneladas.

Este sábado, a través de sus redes sociales, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, aseguró que ante la respuesta dada por el gobierno federal, ya no había razón alguna para que se continuara con esta manifestaciones y mucho menos la radicalización de las mismas, debido a que ya se ha cumplido con el convenio pactado el 29 de marzo con las autoridades federales y estatales.

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Insistió que ese acuerdo fue firmado por los representantes de los frijoleros: Isaías Castro Trejo, Abraham Castro Trejo, Ricardo Sánchez Bernal y Rubén Henández, pero, se acopió más de lo acordado, ya que no fueron mil 500 toneladas, sino mil 950 y no fueron 300 sino 441 productores.

Si hay nuevas inconformidades, ahora deben de hacerse ante la instancia federal, pero, mencionaron que esta movilizaciones ya tenían tintes políticos, además de que el tono de las protestas se ha recurrido al uso de la violencia.

El funcionario estatal también negó que él hubiera interpuesto una denuncia contra los productores de frijol ante la Fiscalía de Zacatecas para solicitar medidas de protección.

Dijo que quienes solicitaron esas medidas fueron trabajadores de la Secretaría General de Gobierno, debido a que supuestamente el grupo de productores ya no tenían una manifestación pacífica, porque se estaba recurriendo a la violencia y en esos actos acudieron a Palacio de gobierno y amenazaron al personal con frases: “mátenlo, amarrenlo, hay que lanzarles una bomba” y que eso era inadmisible, por eso se tenía que actuar de manera preventiva.

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JACL/cr