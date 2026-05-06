Pachuca. - Pobladores de al menos 21 comunidades de tres municipios de la zona sur del estado de Hidalgo, bloquearon las obras del tren México-Querétaro para exigir el saneamiento de la presa Endhó, que se encuentra cubierta de lirio acuático y ha generado la expansión de la plaga del mosco culex, la cual ha repercutido en la salud de la población y en lo que los habitantes califican como un “infierno ambiental”.

Desde hace varias semanas, pobladores de comunidades de los municipios de Tula, Tepetitlán y Tezontepec de Aldama se han manifestado de diversas maneras para exigir al gobierno federal acciones contundentes que permitan terminar con esta plaga.

Pobladores de tres municipios de Hidalgo bloquean obras del tren México-Querétaro; exigen saneamiento de la presa Endhó. Foto: Especial.

La desesperación de los pobladores los llevó incluso a amenazar con explotar la cortina de la presa Endho. Sin embargo, ante la inviabilidad de esta acción, este día decidieron recrudecer sus protestas y acudieron a la zona de obras del tren México-Querétaro, donde los habitantes de las localidades ribereñas de la presa Endhó bloquearon distintos puntos del tramo en construcción.

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Señalaron que la paciencia ya se agotó y, ante lo que calificaron como indiferencia del gobierno federal frente a la problemática ambiental, exigieron el traslado urgente de al menos 10 máquinas trituradoras para retirar el lirio del espejo de agua de la presa, ya que las fumigaciones han resultado insuficientes y la plaga del mosco es cada vez más intolerable.

Pobladores de tres municipios de Hidalgo bloquean obras del tren México-Querétaro; exigen saneamiento de la presa Endhó. Foto: Especial.

Indicaron que cuentan con un pliego petitorio de nueve solicitudes, entre las que se encuentra la trituración del lirio, así como la fumigación casa por casa en todas las comunidades ribereñas y la presencia de funcionarios de primer nivel de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Conagua.

Entre las comunidades que participaron en esta manifestación se encuentran San Antonio, San Sebastián, San Mateo, Pedro María Anaya y San Pedro, entre otras.

Pobladores de tres municipios de Hidalgo bloquean obras del tren México-Querétaro; exigen saneamiento de la presa Endhó. Foto: Especial.

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