Integrantes del Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO-RFM) protestaron frente al palacio de gobierno en la capital del estado y tomaron las instalaciones de la Coordinación Estatal de Derechos Humanos para exigir que se aceleren las investigaciones y labores de búsqueda de la joven Roxana López Martínez.

A más de dos meses de su desaparición, denunciaron, las instituciones del Estado han mostrado descoordinación y negligencia, que entre otras cosas, han permitido que el presunto responsable haya logrado huir.

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En la protesta, explicaron que, primero, la Vicefiscalía Regional de la Mixteca con sede en la ciudad de Tlaxiaco, se tardó en realizar acciones tras la denuncia de su desaparición interpuesta por sus familiares; segundo, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas a cargo de Michel López, acudió a realizar labores de búsqueda en la comunidad de San Martín Itunyoso, sin la coordinación con otras instituciones que ocasionó que se brindara información al principal sospechoso y que éste pudiera huir; y tercer, que hasta días después de la desaparición de la joven, se autorizaron los cateos en los domicilios de los presuntos responsables e involucrados, en los cuales no pudieron ejecutar las órdenes de aprehensión.

“En un primer momento la Comisión de Búsqueda actuó sin tener conocimiento del contexto, sin coordinación con las otras instituciones puso en alerta al indiciado y a sus cómplices”, señalaron.

Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

Además, agregaron que el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, se comprometió con la familia a acelerar las diligencias y usar la tecnología disponible para dar con el paradero de la joven; pero, afirmaron que hasta el momento no ha ocurrido.

Los integrantes del CIPO-RFM acusaron de falta de coordinación a la Comisión de Atención a Víctimas, a la Coordinación de Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca, a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a la Fiscalía General del Estado, al Cuerpo de Bomberos, a la Secretaría de Gobierno, y al gobierno del estado.

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Roxana López, de 24 años, desapareció el pasado 20 de febrero de 2026 y fue vista por última vez en San Martín Ituyonso, municipio de la región Mixteca de Oaxaca, perteneciente al distrito de Tlaxiaco.

La última vez que fue vista, según declaraciones de sus familiares, fue cuando supuestamente ingresó a la casa del expresidente municipal, aproximadamente a las 11 de la noche; lugar al que presuntamente fue citada por su novio Dagoberto López Díaz, quien es sobrino del edil de esta población.

La Fiscalía de Oaxaca informó que Dagoberto López, sobrino del expresidente municipal de San Martín Itunyoso, Vilgaid López, es el principal sospechoso de la desaparición de la joven; quien hasta ahora, se encuentra prófugo.

afcl/LL