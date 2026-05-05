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Colectivos de madres buscadoras anunciaron una marcha el próximo 10 de mayo.
En sus comunicados, diversos colectivas señalaron que, ante la constante búsqueda de sus seres queridos y la falta de justicia, realizarán actividades conmemorativas para enfatizar que en el Día de las Madres “no hay nada que festejar”.
Como años pasados, las madres con hijos, sobrinos, nietos o familiares de los que se desconoce su paradero, tomarán las calles de diversas partes del país, en las que mostraran sus inconformidades y visibilizar la problemática en el país.
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De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México al 5 de mayo de 2026 hay 133 mil 679 personas bajo dichas condiciones. Las entidades con más casos son el Estado de México (Edomex) (14 mil 672), Tamaulipas (13 mil 757) y Jalisco (12 mil 754).
A comienzos de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) consideró a la desaparición de personas como crimen de lesa humanidad. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó este informe, mientras que colectivos de búsqueda de personas y asociaciones civiles apoyaron la decisión del Comité y expresaron su preocupación por el rechazo gubernamental.
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¿De dónde partirá la marcha de madres buscadoras?
Colectivas de la Ciudad de México informaron que la movilización partirá del Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia a las 10:00 horas.
Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse a la marcha para denunciar la crisis y evitar el olvido de las personas desaparecidas.
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aov/bmc
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