Más Información

Vicefiscal de Sinaloa solicita licencia sin goce de sueldo; EU lo investiga por presuntos nexos con el crimen organizado

Vicefiscal de Sinaloa solicita licencia sin goce de sueldo; EU lo investiga por presuntos nexos con el crimen organizado

Andy López le pide pruebas a Loret sobre haber recibido "dinero en sus manitas" del narco; "eres un periodista mercenario", dice

Andy López le pide pruebas a Loret sobre haber recibido "dinero en sus manitas" del narco; "eres un periodista mercenario", dice

CIA, puerta de entrada a procesos injerencistas: Citlalli Hernández; "El PAN decidió ser el partido de los gringos", acusa

CIA, puerta de entrada a procesos injerencistas: Citlalli Hernández; "El PAN decidió ser el partido de los gringos", acusa

Culiacán realiza “Carnita Asada por la Paz”; ciudadanos exigen gobernabilidad tras salida de Rocha Moya

Culiacán realiza “Carnita Asada por la Paz”; ciudadanos exigen gobernabilidad tras salida de Rocha Moya

Detectan primer caso de gusano barrenador en perro dóberman en CDMX; refuerzan acciones de vigilancia

Detectan primer caso de gusano barrenador en perro dóberman en CDMX; refuerzan acciones de vigilancia

Sheinbaum pide a su gabinete definir su participación en elecciones de 2027; aspirantes tienen que dejar su cargo

Sheinbaum pide a su gabinete definir su participación en elecciones de 2027; aspirantes tienen que dejar su cargo

Colectivos de anunciaron una marcha el próximo 10 de mayo.

En sus comunicados, diversos colectivas señalaron que, ante la constante búsqueda de sus seres queridos y la falta de justicia, realizarán actividades conmemorativas para enfatizar que en el “no hay nada que festejar”.

Como años pasados, las madres con hijos, sobrinos, nietos o familiares de los que se desconoce su paradero, tomarán las calles de diversas partes del país, en las que mostraran sus inconformidades y visibilizar la problemática en el país.

Lee también

De acuerdo con el y No Localizadas, en México al 5 de mayo de 2026 hay 133 mil 679 personas bajo dichas condiciones. Las entidades con más casos son el Estado de México (Edomex) (14 mil 672), Tamaulipas (13 mil 757) y Jalisco (12 mil 754).

A comienzos de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) consideró a la desaparición de personas como crimen de lesa humanidad. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó este informe, mientras que colectivos de búsqueda de personas y asociaciones civiles apoyaron la decisión del Comité y expresaron su preocupación por el rechazo gubernamental.

Convocatorias de Madres buscadoras para marchar el 10 de mayo (05/05/2026). Foto: Captura de pantalla
Convocatorias de Madres buscadoras para marchar el 10 de mayo (05/05/2026). Foto: Captura de pantalla

Lee también

¿De dónde partirá la marcha de madres buscadoras?

Colectivas de la Ciudad de México informaron que la movilización partirá del Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia a las 10:00 horas.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse a la marcha para denunciar la crisis y evitar el olvido de las personas desaparecidas.

Convocatorias de Madres buscadoras para marchar el 10 de mayo (05/05/2026). Foto: Captura de pantalla
Convocatorias de Madres buscadoras para marchar el 10 de mayo (05/05/2026). Foto: Captura de pantalla

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]