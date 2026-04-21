Luego de ser criticado en medios y redes sociales por ignorar los reclamos de la madre buscadora Inocencia González, el senador Gerardo Fernández Noroña se victimizó y dijo haber sido agredido por la mujer que se le acercó al término de un mitin que encabezó en San Felipe del Progreso, Estado de México.

El legislador de Morena aseguró que la madre buscadora primero le pidió hacer uso del micrófono, a lo que él se negó, y cuando bajo del templete ella lo empujó, aunque en los videos que presentó en redes sociales no se observa la supuesta agresión.

“Esta situación que se presentó, pues ahí está el video, no se presentó como la prensa está diciendo. Yo no soy el responsable de seguridad, ya lo dije, y me parece que siendo un compañero destacado del movimiento, se puede entender que alguien se acerque a pedirme alguna ayuda o que haga alguna crítica inclusive, pero esta actitud de llegar a agredir, llegó a agredirme físicamente”, acusó.

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El senador Gerardo Fernández Noroña en Chihuahua el pasado 23 de septiembre de 2025. Foto: Pedro Anza/ Cuartoscuro

“Lamentablemente, el video está tomado por atrás, porque estábamos tomando justo de derecha a izquierda. Yo no había visto el video, pero seguro habrá algún otro. Ahí vamos a investigar para compartir cuando ella de frente me empuja, y le digo ‘no me toques, ¿qué pasa?’ Y es cuando dijo que era una madre buscadora. Hasta en ese momento es cuando yo me entero. Pues es falso, le dije, es falso que yo diga que no existen (las madres buscadoras)”, comentó.

El expresidente del Senado señaló que este hecho se ha utilizado por los medios de comunicación para orquestar un nuevo “golpeteo” en su contra.

“Y a partir de que lo sube (Tv) Azteca, cómo hacen estas campañas, se sueltan en todos los medios. Hoy van exactamente en la misma línea que El Universal lo ha difundido, Radio Fórmula, que trae una actitud totalmente envilecida en mi contra, sin ninguna seriedad”.

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Fernández Noroña reconoció que “la situación de la madre buscadora es trágica”, pero insistió en que “no soy responsable de la seguridad del país”.

“Se ha malinterpretado mi reacción y no he agredido a nadie; hay un video que lo demuestra. He trabajado con madres buscadoras en diferentes estados”, aseguró.

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