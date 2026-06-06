La autonomía universitaria es una conquista que debe preservarse porque permite pensar con libertad, formar con calidad y contribuir al desarrollo democrático de las sociedades, afirmó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, durante la conmemoración del 55 aniversario de la autonomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Al dictar la conferencia magistral La autonomía universitaria: libertad de pensamiento, autogobierno y responsabilidad social, el rector señaló que defender este principio no implica aislar a las universidades, sino garantizar que puedan servir mejor a la sociedad con independencia, rigor académico, transparencia y compromiso social.

Invitado por el rector de la UANL, Santos Guzmán López, Lomelí Vanegas destacó que la institución nuevoleonesa se ha consolidado como uno de los principales pilares de la educación superior pública en México, con una matrícula cercana a 230 mil estudiantes, 403 programas educativos y más de mil 300 investigadores.

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