Amigos de Morena, los finalistas para el consejo del INE; oposición denuncia ilegalidad

El Comité Técnico de Evaluación entregó este 20 de abril de 2026 las tres quintetas de aspirantes a consejerías del INE a la JUCOPO.

En las listas que incluyen 15 perfiles (una de hombres, una de mujeres y una mixta) para cubrir las vacantes, se encuentran Arturo Manuel Chávez López, director de la empresa pública Talleres Gráficos de México; Bernardo Valle Monroy, ex consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, ambos criticados por haber obtenido 99 puntos de 100 en el examen de conocimientos; así como Alejandra Tello Mendoza, jefa de la Unidad de Investigación en la Escuela Judicial Electoral (EJE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los tres, han sido señalados de ser cercanos a Morena, y ninguno compite en la misma quinteta, motivo por el que los coordinadores parlamentarios de oposición Elías Lixa, el PAN, y Rubén Moreira, del PRI, denunciaron dados cargados.

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“Estamos en contra porque no estamos de acuerdo en cómo se llevó a cabo el proceso”, declaró Moreira Valdez al término del encuentro.

“Fue un proceso lleno de vicios y es lamentable llegar a este momento con más dudas que certezas. Casualmente hay uno en cada quinteta, es decir, no están compitiendo entre sí… …para sorpresa de nadie están los nombres que muchos de sus medios de comunicación estuvieron especulando en todos estos días que estarían; lo sorpresivos 99 evidentemente están aquí”, agregó Lixa Abimerhi.

La quinteta de mujeres se conforma por las siguientes personas: Martha Alejandra Tello Mendoza, integrada como acción afirmativa de discapacidad por su padecimiento de lupus; Blanca Cruz García; Laura Daniella Duran Ceja; Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck; y María Magdalena Vila Domínguez.

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La quinteta de hombre la integran Arturo Manuel Chávez López (talleres Gráficos); Juan Manuel Guerrero Jiménez; Armando Hernández Cruz (discapacidad); Armando Xavier Maldondo Acosta; y Daniel Preciado Temiquel.

Mientras que la quinteta mixta la conforman Bernardo Valle Monroy; Armando Ambriz Hernández, Silvia Guadalupe Bustos Vásquez; Claudia Díaz Tablada; y Frida Denisse Gómez Puga.

Se prevé que las quintetas sean votadas ante el pleno en la sesión de este martes.

Ricardo Monreal informó que citó a las y los integrantes de la Jucopo para este martes en punto de las 14:30 horas, donde realizará una propuesta de tres perfiles, y de ser avalado, se someterá a votación en el pleno.

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pjm