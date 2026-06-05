Los momentos emotivos en torno a la salida del técnico brasileño André Jardine no cesan en el seno americanista.

En esta ocasión, las Águilas revelaron un video del exestratega azulcrema sin poder contener el llanto, luego de ver un compilado de mensajes de jugadores y hasta exelementos del América.

Henry Martín, Alejandro Zendejas, Jonathan dos Santos, Dagoberto Espinoza, Sebastián Cáceres, Alan Cervantes, Miguel Vázquez, Patricio Salas y hasta los examericanistas Richard Sánchez o Igor Lichnovsky aparecieron en el video.

“Muchas gracias a todos. Me reventaron el corazón, cabrones. Esto vale más que todos los títulos”, dijo entre lágrimas Jardine, luego de ver el video con los agradecimientos.

Lee también André Jardine deja abierta la puerta para dirigir otro club de la Liga MX

André Jardine no pudo despedirse personalmente de los futbolistas, ya que todavía no reportan de sus vacaciones, además, algunos se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones.

Vía redes sociales también recibió mensajes de Luis Ángel Malagón, portero azulcrema o de Álvaro Fidalgo, quien se fue este año de las Águilas para fichar con el Real Betis.

El brasileño dejó el Nido, luego de un proceso de casi tres años, en el que consiguió seis títulos: tres Liga MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup.