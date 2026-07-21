Mundo | 21-07-26 | 18:17 |

El presidente de Estados Unidos, , anunció el martes que los medicamentos genéricos importados estarán sujetos a aranceles del 100% a partir de agosto de 2028.

Aseguró que se trata de una medida que busca llevar de regreso la al país.

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"Desde el 1 de agosto de 2026, todos los medicamentos genéricos importados a Estados Unidos se continuarán beneficiando de aranceles del 0% por un periodo de dos años, luego de los cuales los aranceles aumentarán al 100% por un año", escribió en su red Truth Social.

Después del plazo del primer año, los aranceles aumentarán al "200%", añadió.

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