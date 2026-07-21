El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes que los medicamentos genéricos importados estarán sujetos a aranceles del 100% a partir de agosto de 2028.

Aseguró que se trata de una medida que busca llevar de regreso la producción farmacéutica al país.

Lee también Gobierno de Trump prepara nuevos aranceles para decenas de países; "Esperamos novedades pronto", avanza Jamieson Greer

"Desde el 1 de agosto de 2026, todos los medicamentos genéricos importados a Estados Unidos se continuarán beneficiando de aranceles del 0% por un periodo de dos años, luego de los cuales los aranceles aumentarán al 100% por un año", escribió en su red Truth Social.

Después del plazo del primer año, los aranceles aumentarán al "200%", añadió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa