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El presidente de la Junta de Coordinador Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que dicho órgano legislativo ya recibió las quintetas para elegir los cargos vacantes para el INE, las cuales fueron enviadas por el comité evaluador.
En sus redes sociales informó que en punto de las 22 horas se publicará el acuerdo.
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"Hace unos minutos, la secretaria técnica de la JUCOPO recibió del Comité Técnico de Evaluación las quintetas de personas que se considerarán para ocupar las vacantes del INE. A las 22:00 h nos reuniremos la y los coordinadores parlamentarios para conocerlas y publicarlas", escribió.
Se prevé que tras su publicación los próximos consejeros del INE sean votados este mismo martes.
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