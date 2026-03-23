Tras una nueva reunión entre el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, y la dirigencia del Partido del Trabajo, se mantiene el desacuerdo entorno al Plan B de la reforma electoral.

“El partido está claro, el tema de debate de fondo es la fecha (de revocación de mandato) y son temas que se están revisando”, comentó el líder del PT, Alberto Anaya, al salir del encuentro.

En tanto, el senador Mier Velazco reconoció que ante la falta de consenso, el dictamen del Plan B podría discutirse en el pleno hasta la semana de Pascua, “a más tardar”.

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