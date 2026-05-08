El cantante Edén Muñoz pospuso el concierto que ofrecería este fin de semana en Los Mochis, Sinaloa, debido al incendio ocurrido en un centro comercial de la ciudad, pues confesó que no tenía ni la sonrisa ni el alma para cantar frente al público.

Edén, exvocalista de la banda Calibre 50 compartió la noticia en sus redes, y aunque dijo que era una decisión que lo ponía entre la espalda y la pared, confió en que lo mejor era no presentarse en este momento tan sensible para la sociedad.

"Lamentablemente el día de ayer se dio una plaza ahí en los Mochis donde lamentablemente muchísimas personas quedaron sin vida, otras personas heridas. Hay muchísima situación bastante complicada, bastante fea, la verdad", expresó.

Al menos cinco personas murieron y otras 38 resultaron heridas por el incendio en la Plaza Fiesta Las Palmas, donde se encontraban decenas de personas, las cuales corrieron despavoridas para escapar de las llamas.

Una gran nube de humo cubrió los pasillos del centro comercial y los estacionamientos, lo que dificultó, para muchos, la salida.

En videos difundidos en redes sociales es posible ver las llamas expandiéndose entre los locales mientras los techos comienzan a caer y las personas intentan salir en medio del humo.

Hasta el momento las autoridades no han informado qué generó el fuego.

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¿Qué fue lo que dijo Edén Muñoz tras incendio en Los Mochis?

Edén Muñoz, uno de los solistas y compositores más exitosos del regional mexicano actual, lamentó que el concierto que ofrecería en Los Mochis sea pospuesto, pero expuso sus razones a través de un video.

"Es una situación que pues no es momento de celebrar... pero bueno, estoy tomando mi responsabilidad como artista, pero principalmente como persona. Todos sabemos la desgracia que ocurrió ayer en la tarde en los Mochis, en mi natal Los Mochis, donde desafortunadamente no solamente fallecieron personas, muchos heridos, incluso personas desaparecidas", explicó.

Muñoz confesó que estaba afectado emocionalmente, sin una sonrisa que ofrecer por el momento, por lo que decidió que el show se posponga para el 20 de junio.

Estoy con un dolor, eh, porque también al final de cuentas soy padre, también soy soy hijo, también soy amigo y me pongo de repente en los zapatos de de todas las personas y y no tengo no tengo sonrisa, no tengo no tengo alma, no tengo corazón como para salir".

Reiteró que un concierto es para estar contentos, celebrar, y por ahora eso no es posible.

"Ustedes se merecen el mejor show, siempre lo he dicho. Y lo que naturalmente tendría que ser un show lleno de alegría, lleno de de risas, de baile, de festejo, pues realmente para mí considero que no hay absolutamente nada que festejar", reiteró el autor de éxitos como "A la antigüita", "Simplemente gracias" y "Tengo que colgar".

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