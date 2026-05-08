"MORTAL KOMBAT II"

Puede que en términos reales la primera entrega no fue un gran negocio en cines, pero eso no importa porque hay un fandom grande que consume todo lo que tiene que ver con ella y, por lo menos, se sabe que se ganará unos dólares que no son mal vistos.

La primera cinta estrenada en 2021 costó 55 millones de dólares y recaudó cerca de 85 millones, es decir, por cada dólar invertido al menos se ganó medio dólar más y a eso la hace exitosa.

Ahora esta segunda cinta es cierto que tiene que superar a la primera en dinero obtenido, pero tampoco le quita el sueño porque sabe que algo habrá bueno. Y más ahora que en su elenco cuenta con Karl Urban, el ahora famoso por el cínico, violento y caza héroes “Butcher” de “The boys”.

En esta nueva entrega los campeones favoritos de los fans, incluido “Johny Cage” (Urban) sostienen una batalla definitiva, sin reglas y mucha sangre, para derrotar el oscuro dominio de Shao Kahn, quien amenaza con destruir a la Tierra.

Adeline Rudolph (“El oculto mundo de Sabrina”) y Martyn Fiord (“Atentado en el estadio”) integran el elenco principal dirigido por Simon McQuoid, mismo realizador de la primera entrega.

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“La mejora más notable es el cambio de protagonistas en la secuela, en lugar del insípido Coles Young (Lewis Tan) tenemos a Adeline y Karl. Los fatalities son deliciosamente sangrientos cuando aparecen. Las peleas sangrientas y creativas, junto con los personajes divertidos, aunque superficiales, compensan en gran medida una trama simplona”, comenta “Empire”.

“En general Mortal Kombat II corrige muchos errores del pasado. Si bien aún no alcanza la perfección absoluta, afortunadamente evita convertise en un fracaso total. Seguramente emocionará y entrentendrá a los fanáticos del juego y de las películas de lucha en general”, considera “The Hollywood News”.

ING apunta que puede no ser una una obra maestra para el premio Oscar y los fans del juego con conocimiento enciclopédico quizá le encuentren algún defecto, pero no importa.

“Es grandilocuente, ruidosa, sangrienta y no tiene miedo de divertirse”, apunta.

Eso sí, debe recordarse que la película tiene clasificación B15, otorgada por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, la cual indica que es prioritariamente para mayores de 15 años, aunque no es restrictiva.

"DESEO"

Foto: Mika Robles/Clasos.com.mx

A Ludwika Paleta no se le ha visto así en el cine. Generalmente, estrella de comedias fílmicas como “¿Quieres ser mi novia?” y “Noche de bodas”, la actriz ahora aceptó hacer una película con cierta carga sexual en compañía del actor español Oscar Casas.

La película sigue a una mujer casada que siente una atracción sexual por el entrenador de su hija. La cosa se complica cuando él le corresponde, pero también la hija desea estar cerca de él.

No se llega a un triángulo amoroso, pero sí a una situación en la que ella decide a verse a escondidas con él, habiendo algunas escenas eróticas.

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Ludwika ha dicho que la película causará debate, pero no tanto por lo que ocurren entre los personajes, sino porque el personaje de ella es una mujer que decide hacer uso de su vida, en una sociedad machista.

“Aunque se ve un tema fuerte y sexual, se va a ver desde una visión femenina y fina”, ha subrayado.

Deseo, un thriller dirigido por Teresa Simone, cuenta en su reparto principal con José María Yazpik.

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