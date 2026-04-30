La película "Mortal Kombat II" está a punto de llegar a los cines y, a 2 semanas de su estreno, ya está generando expectativa entre fans del videojuego y del cine de acción. Para esta nueva entrega, la historia ampliará su universo con la incorporación de nuevos personajes, tanto del Earthrealm (Reino de la Tierra) como del Netherealm (Inframundo), fortaleciendo el conflicto central de la saga.

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Nuevos personajes confirmados

Entre las incorporaciones más destacadas se encuentran:

Adeline Rudolph como Kitana

Tati Gabrielle como Jade

Damon Herriman como Quan Chi

Martyn Ford como Shao Kahn

CJ Bloomfield como Baraka

Ana Thu Nguyen como Sindel

Estos personajes son clave dentro del universo de "Mortal Kombat", por lo que su llegada promete elevar la intensidad de los combates y, además, añadir emoción a la trama.

El reto de interpretar a Kitana

A diferencia de otros actores del elenco, como Joe Taslim o Chris Casamassa, quienes cuentan con formación en artes marciales, Adeline Rudolph enfrentó un reto distinto al dar vida a Kitana.

“Para mi lo más desafiante fue ejecutar las acrobacias. No vengo de las artes marciales, debo asegurarme que primero tenga la coreografía bien trabajada, pero también respetando las influencias y el estilo de lucha de Kitana como: Kung-Fu, Tai Chi y Wushu”, dijo en una conferencia de prensa virtual.

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¿Cuándo se estrena "Mortal Kombat II"?

“Mortal Kombat II” llegará a salas de cine en México el próximo jueves 7 de mayo. La historia continuará tras los eventos del primer torneo, donde los campeones de Earthrealm deberán enfrentarse a una amenaza aún mayor: la posible invasión de Outworld.