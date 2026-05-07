Este viernes, 8 de mayo, habrá un paro de actividades en la Bienal de Venecia, Italia, para protestar contra la participación de Israel en la exposición internacional más importante. La protesta durará 24 horas y ocurre en la víspera de la apertura al público en general de la muestra (esta semana sólo ha estado abierta para profesionales y prensa).

La movilización es organizada por el grupo Art Not Genocide Alliance (AGA), conformado por 236 integrantes, entre artistas, curadores y trabajadores del arte, entre los que se encuentran la artista colombiana Gala Porras-Kim, Oriol Vilanova, quien representa a España; el músico Brian Eno, quien participa en el pabellón del Vaticano, por mencionar a algunos.

Al paro de actividades también se sumarán sindicatos de trabajadores del arte locales, como Biennalocene, Mi Riconosci, Unione Sindacale di Base y Associazione Difesa Lavoratori. Pero aquellos que trabajan en la Bienal, continuarán trabajando, informó la Bienal al medio Artnet News.

Foto: EFE/EPA/ANDREA MEROLA.

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En esa misma declaración, la Bienal dijo que permitirá el desarrollo del paro por respeto a la libertad de expresión. Artnet también reporta que aún hay varios pabellones que meditan si sumarse o no al paro. Durante la huelga también se realizará una marcha a las 16:30 horas, cerca de la sede Arsenale.

El pabellón de Israel está cerrado por remodelaciones, por lo que en esta edición exhibirá en Arsenale. Quien representa al país es el artista nacido en Rumania, Belu-Simion Fainaru, quien ha expresado a The Art Newspaper estar en contra del boicot cultural.

Al menos 200 personas participaron en una protesta organizada por la Alianza Arte No Genocidio. Foto: EFE/EPA/ANDREA MEROLA.

La participación de Rusia en la muestra también causó protestas en esta semana que abrió. Sin embargo, el pabellón ruso no abrirá a partir del sábado, cuando la Bienal reciba al público.

Foto: EFE/EPA/ANDREA MEROLA.

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