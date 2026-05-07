Diputados locales de Morena y aliados aprobaron una declaratoria política de rechazo por la visita a México de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; sin embargo, rechazaron debatir dos Puntos de Acuerdo sobre Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa.

En la sesión ordinaria de ayer, la diputada local de Morena, Brenda Ruiz presentó una propuesta para que el Congreso local se manifestara en contra de la visita de la funcionaria española. El debate se alargó por horas, por lo que la sesión fue suspendida y hasta hoy se aprobó, por mayoría, este punto.

“México merece respeto, su democracia merece respeto y la voluntad de su pueblo no está sujeta al juicio de quienes vienen de fuera a darle lecciones que nadie les pidió. La visita de Isabel Díaz Ayuso no es un hecho aislado ni inocente. Forma parte de una ofensiva de la ultraderecha global contra México, contra nuestra soberanía y contra el pensamiento social, humanista y progresista”, manifestó la legisladora morenista.

La legisladora señaló que cuando la funcionaria española ataca a la presidenta Claudia Shienbaum, descalifica a los millones de ciudadanos que respaldan el proyecto de nación. Foto: Comunidad de Madrid

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Señaló que cuando la funcionaria española ataca a la presidenta Claudia Shienbaum, no nada más hace una crítica política, ya que descalifica también a los millones de ciudadanos que respaldan el proyecto de nación.

“Cuando Díaz Ayuso dice que el indigenismo es el nuevo comunismo no sólo descalifica una corriente política; ataca una parte esencial de nuestra identidad nacional. Su discurso representa una visión que el pueblo de México rechaza. Es una visión que minimiza la violencia colonial, desprecia a los pueblos originarios y reproduce prejuicios racistas y clasistas”, reclamó.

Este jueves, la mayoría de Morena, PT y PVEM aprobaron esta solicitud. Sin embargo, minutos más tarde, esta misma mayoría rechazó debatir dos Puntos de Acuerdos referentes al Gobernador con licencia de Sinaloa.

La mayoría de Morena, PT y PVEM rechazó debatir dos Puntos de Acuerdos referentes al Gobernador con licencia de Sinaloa. Foto: Especial

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Ambas propuestas fueron presentadas por diputados del PAN. La primera exhortaba a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que realizará un periodo extraordinario de sesiones en donde se pudiera analizar la desaparición de poderes en Sinaloa antes las acusaciones que vinculan a Rubén Rocha y otros funcionarios con el crimen organizado.

La segunda propuesta buscaba que autoridades federales investiguen, y en su caso sancionen y extraditen a Rocha Moya.

Ambas propuestas fueron presentadas, pero no se consideraron de urgente y obvia resolución, por lo que fueron turnadas a comisiones y no se pudo abrir el debate.

vr