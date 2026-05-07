A unos meses de que Morena defina a sus coordinadores territoriales, de cara a los comicios intermedios de 2027, el secretario de Gobierno, César Cravioto, se dijo convencido de que tanto al guinda como a los partidos políticos aliados les “conviene ir juntos”, por lo que hizo un llamado a la unidad.

Luego de las recientes declaraciones de dirigentes de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) sobre falta de comunicación con el Poder Ejecutivo capitalino, el funcionario advirtió que “hay tiempo para todo”, por lo que pidió a los actores políticos no acelerarse con el refrán “no por mucho madrugar amanece más temprano”.

“Hay un refrán que dice que no por mucho madrugar amanece más temprano. Entonces, ¿para qué nos aceleramos? Ahorita estamos en un proceso de gobierno. En unos meses se definirán candidaturas en la Ciudad, que son alcaldías, diputaciones locales y también diputaciones federales de los distintos que están en la Ciudad, ya entramos a ese momento”, dijo Cravioto Romero.

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En entrevista con EL UNIVERSAL, el encargado de la política interna de la Ciudad de México afirmó que se busca que la relación del gobierno encabezado por Clara Brugada sea, en la medida de lo posible, “siempre respetuosa”, tanto con los partidos políticos como con las fracciones parlamentarias en el Congreso local, aunque señaló que “necesariamente” hay coincidencias con algunos y diferencias con otros.

“Los partidos políticos juegan un rol, representan una parte de la sociedad. Hay partidos políticos que acompañan el proceso de transformación y hay partidos políticos que no son parte del proceso de transformación y que tienen otra visión de la sociedad, de hacia dónde tiene que caminar un gobierno. Necesariamente hay coincidencias con unos y diferencias con otros”, expuso.

Tras advertir que “hay una ruta trazada en Morena”, Cravioto Romero se refirió al futuro del movimiento, convencido de que “a todos nos conviene ir juntos, a nosotros, pero también a los aliados”.

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Y enfatizó: “El resultado que hoy tienen los aliados, por ejemplo, Legislativo o el PT que gobierna una alcaldía, difícilmente lo podrían hacer solos. Creo que a todos nos conviene. (...) Tenemos todos que construir hacia la unidad, al interior de Morena, al interior de la Cuarta Transformación y la de la sociedad en general”.

Desde su oficina, ubicada en el edificio de Gobierno del Zócalo, el funcionario afirmó que más allá de las declaraciones que han externado dirigentes, “los hechos son los importantes”, pues destacó que todas las iniciativas que ha enviado el Gobierno de la Ciudad de México han tenido el acompañamiento de todos los aliados, incluido el PRD y las asociaciones parlamentarias.

“Afortunadamente, ha habido cohesión en todo este proceso legislativo; las declaraciones son otra cosa, pero yo me refiero a lo concreto, a lo real, que son las votaciones, los acompañamientos”, comentó el secretario.

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Respecto a las declaraciones del secretario general del PVEM, Jesús Sesma, sobre la falta de comunicación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, Cravioto Romero aseguró que él se mantiene en comunicación con todos los coordinadores, incluso precisó que en esta administración han salido temas puntuales; por ejemplo, la prohibición de corridas de toros o ir contra la venta de animales vivos en mercados de la Ciudad, que son de la agenda del PVEM.

Con la oposición “es otra cosa”; sin embargo, afirmó que dentro de las diferencias que se tienen, se busca dialogar todo el tiempo.

“La relación con el coordinador del PAN es fluida, buena; con la coordinadora del PRI, también; con el coordinador del MC también. Hablamos permanentemente, a veces hay periodos donde pasamos más tiempo sin hablar, pero en general hablando constantemente. Y cuando hay temas que tratar, hablamos”, detalló.

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Al recordar la época en la que él fue legislador, señaló que hay diferencias en el trato actual en la comunicación entre ambos poderes, respecto al de otros periodos.

Resaltó que hay un reparto equitativo de las comisiones, de las áreas administrativas en el Congreso o incluso con la rotación que se da en la Junta de Coordinación Política y en la Mesa Directiva.

“No se ha regateado nada. Y vaya que en otros momentos no pasaba lo mismo”, enfatizó.