La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acordó instalar, a partir de la próxima semana, una mesa permanente de diálogo con el Congreso de la Ciudad de México para trabajar los pendientes de cada grupo parlamentario.

Así lo dio a conocer el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma Suárez, quien reconoció la voluntad de parte de la mandataria para sostener una primera reunión con los coordinadores parlamentarios y calificó el encuentro como “un gran inicio de comunicación con el Gobierno de la ciudad”.

Al término de la reunión que fue de carácter privado en las oficinas del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el también legislador del PVEM dio a conocer que también se acordaron reuniones con el Gobierno de la CDMX y los legisladores previas a la presentación de distintos temas de la agenda de la administración capitalina, previas a su anuncio a medios y a la ciudadanía.

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"Nunca es tarde cuando voluntad política"

“Esa construcción que hoy nos dio un gran aliento la jefa de gobierno, le agradecemos. Vamos a seguir la próxima semana aquí y esperemos que esto sea para buen puerto. Así será, estamos convencidos”, dijo.

El legislador afirmó que si bien “a lo mejor no son los tiempos idóneos personales” para esta reunión entre el Legislativo y el Ejecutivo, aseguró que “nunca es tarde cuando hay voluntad en la política”.

“Y si podemos construir a partir de hoy para adelante, creo que los que van a salir premiados o con las mejores mejoras es el propio ciudadano”, dijo.

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En el encuentro, que duró alrededor de hora y media, estuvieron presentes los coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Político (Jucopo).

El diputado explicó que durante el encuentro también se habló acerca del rezago legislativo, y temas de protección civil dentro del recinto de Donceles.

En abril pasado, la jefa de Gobierno propuso sostener una reunión con todos los coordinadores de las distintas bancadas del Congreso de la Ciudad de México, luego de que líderes del PVEM y el PT advirtieron falta de comunicación con el poder Ejecutivo. Ahora, prácticamente un año y medio después del arranque de la actual administración, se sostuvo una primera reunión entre ambos poderes.

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