Personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México realiza el reforzamiento del paso del Trolebús Elevado para atender la separación en juntas, informó el titular de la dependencia, Raúl Basulto.

El funcionario dijo que los trabajos en la Línea 10 del trolebús, que corre de Constitución de 1917 a Santa Martha, en Iztapalapa, iniciaron hace aproximadamente dos semanas.

“Arrancaron los trabajos hace alrededor de 15 días, con la finalidad de colocar elementos en las cabeceras de ambos apoyos que permita soportar la losa y esto hará un reforzamiento estructural en apoyo a las losas”, dijo.

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En diciembre del 2025, la junta que se separó en el tramo entre las estaciones Meyehualco y Papalotl, alcanzó los niveles más altos de esfuerzo. Foto: Especial

Lo anterior se explicó luego de que usuarios y vecinos de la zona donde se realiza el mantenimiento a la vía elevada, denunciaran una separación en la estructura.

Durante la conferencia por el Primer Simulacro Nacional 2026, el secretario de Obras y Servicios explicó que en diciembre pasado, la junta que se separó en el tramo entre las estaciones Meyehualco y Papalotl, alcanzó los niveles más altos de esfuerzo.

Lo anterior, de acuerdo al manual de mantenimiento que fue elaborado tras la conclusión del viaducto elevado, considerando que el terreno donde se construyó es una zona lacustre.

El funcionario resaltó que actualmente la Línea 10 del trolebús, funciona con normalidad. Foto: Luis Camacho | El Universal

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“En diciembre del 2025, la junta alcanzó los niveles de separación que conforme al manual de mantenimiento implicaron un diseño, alcanzaron los niveles de mayor esfuerzo, lo que implicó desarrollar un diseño específico para que pudiéramos desarrollar el reforzamiento de ese punto en específico en enero de este año”.

Basulto resaltó que actualmente la Línea 10 del trolebús, funciona con normalidad.

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