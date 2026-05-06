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La participación ciudadana en la Ciudad de México durante el fue de aproximadamente 8 millones 610 mil 519 personas, informaron autoridades capitalinas.

En esta ocasión, el promedio de evacuación fue de un minuto con 48 segundos, sin que se registraran incidentes en el proceso, aseguró Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, durante la conferencia de prensa realizada tras el simulacro.

Sin embargo, hubo durante el ejercicio, una de ellas, una mujer de 63 años que tras una caída, sufrió una aparente fractura de fémur, aseguró la secretaria de Salud, Nadine Gasman.

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Durante este primer ejercicio nacional y segundo a nivel metropolitano en lo que va del año, funcionaron 13 mil 799 de los 14 mil 156 altavoces del C5, informó el coordinador general, Salvador Guerrero Chiprés.

Lo anterior significó un 98.75 % de efectividad en los altavoces y un aumento del 0.14 %, comparado con el sismo del pasado lunes 4 de mayo.

La hipótesis de este simulacro fue de un sismo de magnitud 8.2 con epicentro al noroeste de Acapulco, Guerrero, con una percepción en la Ciudad de México muy fuerte.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina calificó al Primer Simulacro Nacional en la Ciudad de México como un éxito.

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Dijo que ejercicios como este fortalecen la prevención.

"Desde nuestro punto de vista este simulacro fue un éxito en la Ciudad de México, hubo una gran participación, una y con ello estamos fortaleciendo la prevención, la gestión integral del riesgo y la construcción de una ciudad cada vez más preparada".

Brugada Molina anunció que se realizarán tres simulacros al año y agradeció la participación en el ejercicio preventivo.

"En la prevención está nuestra fuerza", dijo.

mahc/dmrr/cr

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