Bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en las Costas de Guerrero, en las instalaciones de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, se realizó el simulacro este miércoles.

En el ejercicio participaron más de 20 mil trabajadores de distintas dependencias capitalinas y más de 60 elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos quieres recrearon cuatro escenarios para atender emergencia.

En el primero, bomberos atendieron un presunto derrame de desechos tóxicos al interior del Instituto de Ciencias Forenses, donde dos personas quedaron atrapadas y resultaron lesionadas por exposición a químicos. Para el rescate, los elementos utilizaron trajes encapsulados y regaderas portátiles para la descontaminación.

El segundo escenario simuló el colapso de un puente peatonal con presencia de fuego en la parte superior. Equipos de rescate emplearon maquinaria pesada y grúas para liberar a las víctimas. En esta misma fase destacó la participación del binomio canino “Togo”, quien localizó a una persona atrapada bajo los escombros en una recreación de colapso de un edificio.

En el tercer ejercicio se recreó un choque entre dos vehículos y una pipa de gas LP, que derivó en un incendio, en referencia a la tragedia registrada en septiembre de 2025 en el puente de La Concordia. Los bomberos aplicaron distintas técnicas para el control y sofocación de las llamas.

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En el cuarto se realizó un descenso vertical desde el edificio José María Morelos y Pavón, de 13 niveles, luego de simular que varios trabajadores quedaron atrapados en la azotea. Los rescatistas utilizaron cuerdas para evacuar a las personas de forma segura.

El Jefe del Departamento del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, destacó la importancia de estos ejercicios para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias reales.

“Este tipo de simulacros nos permite evaluar tiempos de reacción, coordinación interinstitucional y el uso de equipo especializado. Cada escenario está diseñado para enfrentar situaciones que pueden ocurrir en la ciudad”, señaló.

Asimismo, subrayó la relevancia de la participación ciudadana y de los trabajadores.

“La preparación no solo es de los cuerpos de emergencia. La ciudadanía juega un papel clave al seguir protocolos y mantener la calma”, refirió.

LL