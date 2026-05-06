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es la "boy band" surcoreana más influyente de la historia, integrada por RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook, quienes tras cumplir con su servicio militar regresan a los escenarios globales con la gira "ARIRANG" 2026.

Este tour celebra su reencuentro como septeto y promociona su más reciente material discográfico; en México ofrecerán tres presentaciones en el Estadio GNP Seguros.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en la CDMX?

Los conciertos se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) en las siguientes fechas:

  • 7 de mayo de 2026.
  • 9 de mayo de 2026.
  • 10 de mayo de 2026.

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Anuncian visita de BTS a Palacio Nacional

La agrupación coreana BTS estará este miércoles 6 de mayo en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, antes de llegar al escenario del Estadio GNP Seguros, mañana 7 de mayo en el primero de tres conciertos que ofrecerá en la capital como parte de su gira mundial "ARIRANG".

El encuentro entre la banda y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo será a las 17:00 horas, después saludarán a sus fans desde uno de los balcones del recinto.


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