La fiebre por BTS y la creatividad de los vendedores mexicanos está a todo lo que da, porque ante la versión de que no se permitirán productos no oficiales en el Estadio GNP, comerciantes se han unido para ofrecer servicio de transporte con tal de que su mercancía no se quede parada.

Por eso, los vendedores del metro Santa Anita han dispuesto hasta de vehículos que llevan al público al concierto, luego de comprar en sus puestos. El transporte tiene un costo de 30 pesos, y anuncian que estarán los días 7,9 y 10 de mayo hasta las 19:00 horas con 15 mil productos.

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Banda coreana reversiona éxito del “Gallito feliz”

Cristian Castro es uno de los intérprete más importantes y queridos de México, pero su simpatía y talento ha alcanzado a las agrupaciones de K-Pop, como la banda Catch The Young, que realizó su versión del tema “Azul” y que compartió en su cuenta de Instagram, con el mensaje: “Que nuestra pasión también sea azul, como la música de Cristian Castro”.

Algunos usuarios aseguraron que esta versión es mejor que la original; incluso, que le habían dado el estilo de un opening de serie de anime. Sea cual sea la reacción, es un hecho que el hijo de Verónica Castro sigue teniendo todo para conquistar nuevas latitudes.





Piden fans segunda parte de “Atlético San Pancho” 25 años después

En plena fiebre mundialista una película mexicana de hace dos décadas, está teniendo un revival virtual. La razón es que en estos días han circulado mensajes de fans que quieren una segunda parte.

La cosa es que aunque los actores se han reunido para eventos especiales, sólo Giovanni Florido, que era estelar, siguió con su carrera; mientras que otros como Valeria Uribe, la niña que jugaba muy bien con el balón, ahora está detrás de cámaras.

"Atlético San Pancho" aborda la historia de un equipo de niños de un pueblo buscando ser campeones. Hubo un videohome vendido en Tepito y que titularon “Atlético San Pancho 2”, pero que no tenía nada que ver con los creadores originales, ni los actores.

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