Más Información

Subasta de libros del INEHRM causa injustificada inquietud en redes sociales

Subasta de libros del INEHRM causa injustificada inquietud en redes sociales

Continúan tensiones geopolíticas en Bienal de Venecia: Irán abandona la exposición

Continúan tensiones geopolíticas en Bienal de Venecia: Irán abandona la exposición

Madonna referenció a Leonora Carrington en la Gala del MET; esta es la historia detrás de la pintura

Madonna referenció a Leonora Carrington en la Gala del MET; esta es la historia detrás de la pintura

Scott Yoo es designado como director titular de la OFUNAM

Scott Yoo es designado como director titular de la OFUNAM

Luis Villoro, un gran pensador vigente

Luis Villoro, un gran pensador vigente

Que México retenga arte de los Gelman, piden

Que México retenga arte de los Gelman, piden

La fiebre por BTS y la creatividad de los vendedores mexicanos está a todo lo que da, porque ante la versión de que no se permitirán productos no oficiales en el Estadio GNP, comerciantes se han unido para ofrecer servicio de transporte con tal de que su mercancía no se quede parada.

Por eso, los vendedores del metro Santa Anita han dispuesto hasta de vehículos que llevan al público al concierto, luego de comprar en sus puestos. El transporte tiene un costo de 30 pesos, y anuncian que estarán los días 7,9 y 10 de mayo hasta las 19:00 horas con 15 mil productos.

Lee también

Banda coreana reversiona éxito del “Gallito feliz”

Cristian Castro es uno de los intérprete más importantes y queridos de México, pero su simpatía y talento ha alcanzado a las agrupaciones de K-Pop, como la banda Catch The Young, que realizó su versión del tema “Azul” y que compartió en su cuenta de Instagram, con el mensaje: “Que nuestra pasión también sea azul, como la música de Cristian Castro”.

Algunos usuarios aseguraron que esta versión es mejor que la original; incluso, que le habían dado el estilo de un opening de serie de anime. Sea cual sea la reacción, es un hecho que el hijo de Verónica Castro sigue teniendo todo para conquistar nuevas latitudes.


Piden fans segunda parte de “Atlético San Pancho” 25 años después

En plena fiebre mundialista una película mexicana de hace dos décadas, está teniendo un revival virtual. La razón es que en estos días han circulado mensajes de fans que quieren una segunda parte.

La cosa es que aunque los actores se han reunido para eventos especiales, sólo Giovanni Florido, que era estelar, siguió con su carrera; mientras que otros como Valeria Uribe, la niña que jugaba muy bien con el balón, ahora está detrás de cámaras.

"Atlético San Pancho" aborda la historia de un equipo de niños de un pueblo buscando ser campeones. Hubo un videohome vendido en Tepito y que titularon “Atlético San Pancho 2”, pero que no tenía nada que ver con los creadores originales, ni los actores.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Exviolinista de Christian Nodal lo humilla y lo cambia por Fuerza Regida, ¿Se arrepentirá? Foto: Youtube MoluscoTV / TikTok @esmeralda.canape

“Se arrepentirá…”: exviolinista de Christian Nodal lo deja atrás y enciende polémica con Fuerza Regida

Emma Coronel reaparece con impactante look y FOTO que revive a El Chapo Guzmán. Foto: EFE / U.S. Department of State vía AP.

Emma Coronel reaparece con impactante look y FOTO que revive a 'El Chapo' Guzmán

¿Siguen juntos? Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en público en medio de polémicas: "Felices no se ven". Foto: TikTok

¿Siguen juntos? Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en público en medio de polémicas: "Felices no se ven"

Heidi Klum impacta en bikini a los 52 y enciende redes con campaña publicitaria. (AP Photo/Chris Pizzello)

Heidi Klum impacta en bikini a los 52 y enciende redes con campaña publicitaria

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou se luce en impactante bikini rojo y ‘roba miradas’

[Publicidad]