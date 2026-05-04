“La Matryoshka” pierde contra los grandes estrenos. Abril no fue el mejor mes para Karime Pindter, pues frente a las grandes producciones en cartelera, su documental, “La verdadera Matryoshka”, en el que explica el proceso creativo detrás del lanzamiento de su sencillo “Glambo” en la Arena CDMX, no generó interés por parte del público.

Pindter contó a EL UNIVERSAL, que fue ella quien impulsó el proyecto , por lo que de revelarse si fue un fracaso en taquilla estaría perdiendo dinero.

“Literal lo hice yo, antes invertía en poner un gimnasio o salón de belleza, hoy esa inversión soy yo y poder llegar a Cinemex a picharles el proyecto y que les gustara… fue un sueño”, expresó la exintegrante de “Acapulco Shore”.

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La especial compañía de Luis Fernando Peña

Sin el menor recato Luis Fernando Peña compartió un video en el que aparece dándose un baño de sol con Lucrecia, una de sus mascotas a la que se ve consiente mucho, pues procura dedicarle la atención que merece.

Pero no es una mascota cualquiera. Lucrecia es un reptil que vive en un espacio acondicionado ella y para otro compañero de su especie.

El actor no oculta su amor y gusto también por la compañía de su iguana anaranjada, quien se deja querer a su manera por su humano.





“Malcolm el de en medio” revive en Azteca

Ni tarde ni perezosos, en TV Azteca aprovecharon el estreno en streaming de la secuela de “Malcolm el de en medio” con el título: “La vida sigue siendo injusta” para reestrenar el original en Azteca 7.

Se trata de una de las series más exitosas y divertidas que presentó la televisora hace dos décadas en su versión doblada al español y nada mejor que recordar las aventuras de Malcolm, interpretado por Frankie Muñiz quien, por cierto, estuvo recientemente en el país para promover la miniserie.

Y mientras el revival de “Malcolm…” arrasa en la plataformas digitales, en televisión abierta empuja positivamente los números de la barra del canal de Azteca.

Los actores Justin Berfild, Frankie Muniz y Chris Masterson durante la alfombra roja de la serie "Malcolm el de en medio" en el Pepsi Center. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL.

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