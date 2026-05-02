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Una redacción confusa en la nueva , recién aprobada por Diputados y Senadores, tiene en alerta al sector de la exhibición. El problema se encuentra en el artículo 27, en donde se indica que los precios por la exhibición pública serán regulados por las disposiciones de carácter federal. Esto podría dar pie, señala Mauricio Durán, presidente de la Cámara, a que se creyera que los costos de los boletos serían controlados por el gobierno, algo que se hizo en los 70 y 80, y detuvo el crecimiento de las cadenas de cine.

Durán aclara que tanto la Secretaría de Cultura como el Imcine han sido claros en que de ninguna manera se pretende regular precios, pero se resalta la necesidad de que esto quede perfectamente claro para que cuando los actuales dirigentes y políticos ya no estén, no haya alguien que sí desee hacerlo. En realidad, apunta, no es un tema de diferencias entre exhibidores y gobierno, sino solo vigilar que en la redacción todo quede claro.

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Aarón Mercury noquea a Mario Bautista… ¿y ahora le roba las fans?

hará las paces con . No es sorpresa que, después del “Supernova Génesis”, donde Aarón Mercury venció por K.O. a Mario Bautista, ambas figuras buscaran en algún momento reconciliarse, incluso tras la polémica por la lesión que le provocó en la mano del cantante.

Fue así que, a través de redes sociales, Aarón Mercury, ahora actor de “Corazón de Marruecos”, convocó a sus fans y a las llamadas “bautisters” en el Monumento de la Revolución para darse un abrazo y dejar atrás el pasado. La invitación estuvo acompañada de un mensaje en X que decía: “Hey @mariobautista_ si nos vemos con las bautisters y mercurials a las 3 pm el viernes en el Monumento de la Revolución o qué?” Algunos apuntan que, aunque las seguidoras de Mario se consideran fieles, podrían considerar pasarse al bando del llamado “nuevo rostro bello de la farándula mexicana”, veremos.

El creador de Contenido Aaron Mercury. Foto: César Olivares/ El Universal.
El creador de Contenido Aaron Mercury. Foto: César Olivares/ El Universal.

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Memes y carrilla contra el programa Hoy por su segmento “Las guerreras K-pop de Temu”

El programa “Hoy” quiso sumarse al Día del Niño con una dinámica de disfraces inspirados en el K-pop, pero la idea terminó tomando otro rumbo en redes. La temática que mezclaba estética coreana llamó la atención desde el arranque, pero no precisamente por las razones esperadas, y rápidamente comenzaron a circular clips y capturas del momento.

Como era de esperarse, los usuarios no dejaron pasar la oportunidad y la conversación se llenó de burlas: desde quienes los bautizaron como “Las de Temu”, hasta comentarios preguntando, “¿de qué Día del Niño estamos hablando?”, o comparaciones con otros personajes virales como Wendy Guevara y hasta Dowland Trump. Al final, nos dicen allegados al programa, no estuvo tan mal, pues la producción quería viralidad.

Foto: Instagram.
Foto: Instagram.

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